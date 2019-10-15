【消委會．行山鞋測試】比較防水防滑　有對最易入水但濕地最強

消委會與多國消費者組織合作，測試11款在香港有售的行山鞋，比較它們的防水透氣能力，以及在乾地、濕地的防滑表現。調查發現，雖然Adidas的款式用上Gore-Tex防水技術，但在靜態浸水時竟然入水，不過它們在濕地防滑表現最強，力壓The North Face。

哪個行山鞋品牌最好？相信是很多山友的討論話題。香港消費者委員會今日（10月15日）發表一份《11款行山鞋防水防滑效能大檢測》，他們與多國消費者組織合作測試，抽取本地有售的款式，比較坊間11對行山鞋。

接受測試的行山鞋大部分使用Gore-Tex防水技術，但每對的防水表現都不一樣。（資料圖片/顏銘輝攝）

在防水方面，11對之中有10對使用Gore-Tex防水技術，但每對的防水表現各有不同，The North Face、Scarpa以及兩對Salomon的樣本都取得5分滿分，至於防水表現最差的是Adidas Terrex Swift R2 GTX，僅得1分。消委會形容這對Adidas行山鞋在靜態浸水測試中入水，情況嚴重，表現差強人意。

在透氣方面，大部分行山鞋皆表現不俗，普遍有4至5分，只有使用Keen.Dry防水膜的Keen Targhee III得2分。

哪對行山鞋濕地防滑最好？相信是很多山友關心的話題。（資料圖片/余俊亮攝）

另一個較受關注的測試點是防滑能力，尤其是在濕地上的防滑。令人意想不到的是，在防水能力包尾的Adidas，於濕地防滑稱冠，獲得3.5分的最高分；翻查品牌官網，其用上Continental的鞋底。Scarpa Epic GTX、Hanwag Belorado II Tubetec GTX、Keen Targhee III及使用Vibram Megagrip的The North Face Ultra Fastpack III GTX則以3分緊隨其後。

在11款接受測試的行山鞋中，有兩款來自Salomon，兩款的濕地防滑能力都較差。（資料圖片/余俊亮攝）

至於兩款Salomon行山鞋在濕地表現最差，其中Salomon X Ultra 3 Prime GTX獲得最低的1.5分，而Salomon Outline GTX亦只得2分。兩對都用上High Traction Contagrip的鞋底。消委會表示，他們分別測試鞋底在前掌及腳跟位置於乾濕瓷磚及粘土上的摩擦系數，而接受測試的行山鞋普遍濕地防滑能力較差。

在乾地防滑能力上，使用Vibram TC5+的Merrell Moab 2 GTX獨領群雄，獲得5分滿分，但其實普遍款式都有3分或以上，發揮比起濕地好得多。