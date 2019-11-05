【游泳】方力申划手逾3萬次游足10小時　45公里環島游破紀錄完成

圍繞香港島一圈，45公里、划手不少於3萬次，到底是個怎樣的概念？ 今天，退役15年的香港「飛魚王子」方力申打破兩年前英泳手紀錄，以10小時43分06秒完成香港環島泳45公里慈善挑戰。

前港泳將方力申（Alex）曾在2000年悉尼奧運刷新200米背泳及400米個人混合泳兩項香港紀錄，至今仍未被打破。為是次環島泳而大半年來每日操練，更曾出現眼發炎、脫水及嘔吐等情况。惟他即使退下賽場，運動員的意志和堅持仍在，笑稱當藝人也從未如此有好勝心，反而今次環島泳激發起鬥志。

方力申今日以10小時43分06秒完成香港環島泳45公里慈善挑戰。（葉詩敏攝）

方力申爸爸及弟弟於最後500米一齊游。（葉詩敏攝）

全程45公里的環島泳，賽前估計約需12小時才可完成。今晨5時在朋友和家人到場打氣下，於沙灣下水的Alex，中途在Support Team全程帶路、餵食及支援下，終以10小時43分06秒到達終點，打破兩年前英籍泳手Simon Holliday造出的12.5小時不停站紀錄。

經歷10小時暴曬，泳鏡鏡印深深刻在方力申的臉上。（葉詩敏攝）