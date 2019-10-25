【學界D1游泳】歐鎧淳讚限制下氣氛依然　「士氣一直都在」

港九區學界D1游泳賽經歷兩日，今日（25日）終完滿落幕，除了拔萃男書院的27連霸和拔萃女書院的32連霸外，學生於午飯時間以人鏈活動表態亦同樣矚目，頒獎前學生訴在看台揮動「光復香港」旗幟，戴起口罩或面具，大叫口號和唱起「願榮光歸香港」。

歐鎧淳直言今年最大的驚喜就是氣氛和往年一樣，人數有變，但士氣不滅。（張倩儀攝）

香港游泳代表歐鎧淳今日出席學界D1游泳決賽任頒獎嘉賓，昨天已相當期待的她直言，學界是所有泳員難以忘掉的經歷：「其實這裏（學界）很難得，可能他們現在未明白，但學界比賽是對他們影響很大，一世都記得，不然為甚麼我們常常都回來。」在她眼中能走進九龍公園泳池都會很珍惜，回來這個澎湃的地方，「淳淳」指：「熱情激情都會記很久，這種熱誠是以後未必能找到，所以就要回來。」

歐鎧淳有求必應，也應男拔的要求來一張自拍。（張倩儀攝）

雖然學界體育聯會基於社會運動的不確定因素，並減少學校入場門票及禁止場區內採訪與直播，惟在頒獎開始前，學生仍持續大叫口號和唱歌，直到歐鎧淳致詞前才結束。歐鎧淳表示學校的士氣未受影響：「最大的驚喜是（和以前）沒有分別，因為本來以為人少了氣氛會差一點，但士氣和大聲是兩回事，士氣其實一直都在，見到大家都還是很享受這件事，都用他們的方法表達享受。」

頒獎前，學生於看台大叫口號和唱歌，直至歐鎧淳致辭才靜下來。（張倩儀攝）

學體會董事會主席：採納新措施因池邊不夠闊

對於學體會的措施和學生的表態行動，拔萃女書院校長暨學界體育聯會董事會主席劉靳麗娟卻指，大會措施是考慮到採訪安全：「我們一直都關注這條路（池邊）不夠闊，其實我們年年都驚。」加上賽期一延再延，劉靳麗娟更指重新安排賽程，令秘書處工作量增加。學生在決賽日多次表態，劉靳麗娟認為希望大家都可以輕輕鬆鬆去做運動，「氣氛非常之好，我們都尊重他們。」當傳媒問及會否對學生或學校作出處罰，劉靳麗娟並沒有回應。