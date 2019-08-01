【游泳】前港隊代表方力申出山　為慈善挑戰45公里環港島游

加入娛樂圈多年的前香港游泳代表方力申今日宣布，為籌款出山，打算在今年11月5日環港島游一圈，全長約45公里。

方力申與慈善團體「點滴是生命」合作，挑戰環港島游45公里，目標籌款450萬港元。方力申計畫在今年11月5日凌晨4時在大口環的沙灣出發，不停站地繞港島游一個圈，預計要在水中超過12小時，划手約3萬次，最後回到起點沙灣。

現役香港游泳代表歐鎧淳說：「可能大家覺得45公里比全馬（拉松）長一點，其實大家都知跑全馬是多麼困難，游水跟跑步更加不可相提並論。我自己游水最多每日游10公里，現在他要將4日訓練一次過游之餘，還要在大風大浪的維港中游。」

方力申挑戰環港島游45公里的海報。（「點滴是生命」Facebook）

方力申憶述第一次跟歐鎧淳談起挑戰環島游時對方的反應：「大家知不知她第一句反應？她不是像剛才說得那麼正面，她跟我說『師兄，你不要死』！她都覺得游環島泳是很難，確實就算到今日，我已經練了很耐水，但每次都游不多於10公里，到今日還是只能游到8公里。」小方還笑言：「年紀老邁的我，需要將勤補拙。」

方力申已經離開泳壇十多年，曾拍攝多部電影。（資料圖片）

方力申其中最為人熟悉的是，投身娛樂圈後，與藝人鄧麗欣拍拖10年。（資料圖片）

39歲的方力申仍是兩項香港個人游泳紀錄保持者。他在2000年的悉尼奧運為港出賽，於兩個項目創出香港紀錄，分別在200米背泳游出2分5.47秒，以及在400米混合泳中造出4分29.02秒；這兩項紀錄保持至今，仍未有後輩打破。

方力申由兩歲起學游水，自小接受訓練，曾被稱為「飛魚王子」，為港出戰多項比賽，除奧運外，還有全運會、世大運、東亞運等。他在2001年後淡出泳壇，轉戰娛樂圈。他在去年開設游泳學校。

方力申今年39歲，去年開設游泳學校。（資料圖片）

方力申並非首位挑戰環島游的泳手。在2017年11月11日，英籍泳手Simon Holliday從西環泳棚出發，環港島不停站游一圈，花了12小時30分鐘完成，成為本港史上第一名男泳手創下不停站環島壯舉。他的目標是為5000名基層、外傭、難民及其子女的游泳課程籌款100萬。