【歐聯】阿積士球迷被禁入車路士主場　約2000名球迷照去倫敦打氣

阿積士球迷因為之前歐聯作客華倫西亞賽後發生衝突，今輪作客車路士被歐洲足協（UEFA）禁止入場觀戰，但有2000名球迷早已訂了機票酒店，照到倫敦為荷甲勁旅打氣。

阿積士對華倫西亞一戰後爆發衝突，UEFA最後禁止阿積士出售今場對車路士的作客門票，但阿積士發言人指已有約2000人，在宣布禁令前已訂好了機票及住宿，將會如常到倫敦市為阿積士打氣，將會到市內的酒吧或餐廳觀戰。

阿積士今輪作客車路士。（Getty Images）

阿積士今仗要在沒有自己球迷入場下作賽。（Getty Images）

阿積士教練坦哈格（Erik ten Hag）接受訪問時說：「他們心在球會，希望能靠近以示支持。」杜辛泰迪治則說：「我們真的很失望，因為我們習慣總會有作客球迷支持，他們都是最好的球迷，我們比賽時會想念他們。」

約2000名阿積士球迷要在倫敦市內酒吧觀戰。（Getty Images）

有報道指部份阿積士球迷到倫敦無法入場觀戰，想以奧連特對白禮頓U23的英錦標賽作替補，但賽會已宣布跟從包括警方等治安組織的指示，將比賽延期到星期三，倫敦市警方未有回祇會否出動特別警力去監督作客而來的阿積士球迷。