【歐聯】孫興慜隨隊作客紅星存疑　熱刺就紅牌向賽會上訴

熱刺前線主力孫興慜在周日（3日）的聯賽踢跌愛華頓的安祖高美斯領紅，後者重創離場，使孫興慜十分內疚。據英國傳媒消息指，該名韓國球員在抵達倫敦後立即歸家，其精神狀態不穩，未知會否隨隊赴貝爾格萊德戰歐聯。

愛華頓中場安祖高美斯（Andre Gomes）在對熱刺一仗中，發生恐怖意外，右腳足踝90度變形。愛華頓官方公布高美斯已順利接受手術，並感激愛華頓球迷以及各界對高美斯的祝福。

愛華頓官方公布安祖高美斯已順利完成手術。（Twitter截圖）

逐格睇：安祖高美斯不幸重創 孫興慜愧疚不已（按圖放大）

+ 3 + 2

延伸閱讀：

熱刺遭愛華頓補時逼和 孫興慜領紅 高美斯右腳重創

孫興慜意外踢傷對手淚灑離場 愛華頓隊長高文親自安慰

孫興慜從後攔截安祖高美斯，後者重創離場，該名韓國球員在事發後十分愧疚，當場抱頭灑淚；他直接被球證紅牌驅逐離場。根據英國傳媒《The Athletic》消息，他在返回更衣室後隨即關掉手機，當球隊抵達機場才重開手機。孫興慜在經過採訪區，即使有韓國傳媒等候，亦掩面路過未有接受訪問。據報當他返回倫敦後，立即歸家。

孫興慜在事發後十分愧疚。（路透社）

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

熱刺主帥普捷天奴表示球隊的心理醫生團隊將協助孫興慜，但他的心理狀況成疑，未知能否隨隊赴塞爾維亞，在作客貝爾格萊德紅星的歐聯分組賽中披甲。

惟普捷天奴在賽後對球證艾堅遜將孫興慜逐出場有所保留，熱刺方面則正式向賽會，為孫興慜的紅牌上訴。若果上訴失敗，孫興慜將錯過鬥錫菲聯、韋斯咸及般尼茅夫的3場聯賽。

熱刺已為孫興慜的紅牌向英超賽會提出上訴。（路透社）

另外，愛華頓主帥馬高施華賽後力撐孫興慜並非有心傷害安祖高美斯，「即使我並不認識孫興慜，但我在多次交手中，我印象的孫興慜是個善良的球員。我百分百肯定他的攔截並不是存心傷害安祖高美斯，而這是個不幸的意外」。

孫興慜從後攔截安祖高美斯，使他失平衡與奧里亞相撞而重創。（路透社）

英超第12輪直播賽程（按圖放大）