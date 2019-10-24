【歐聯】美斯領軍作客布拉格險勝　薩爾斯堡夏蘭特梅開二度創紀錄

巴塞隆拿作客以2：1力克捷克的布拉格斯拉維亞，球隊靈魂人物美斯在開賽早段先拔頭籌，成為首個巴塞球員連續15個球季在歐聯賽場取得入球。今季光芒四射的薩爾斯堡射手艾寧夏蘭特，表現繼續大勇並梅開二度，雖然未能帶領球隊報捷，但他開季至今已轟入20個入球。

西班牙班霸巴塞隆拿在開季初段表現飄忽，近期在美斯等主力復出後漸回正軌。今仗在歐聯分組賽作客捷克的布拉格斯拉維亞，美斯甫開賽3分鐘開紀錄，攻入今季歐聯首個入球，同時成為巴塞首名連續15個球季歐聯有「士哥」的球員，表現非常穩定。主隊往後絕非捱打，努力反撲力爭扳和，巴塞門將達史特根多次化解危機，助球隊力保一球優勢進入更衣室。

布拉格斯拉維亞的努力沒有白費，波里奧（Jan Boril）在禁區內快腳一射，下半場5分鐘追成1：1平手，可惜主隊在7分鐘後再次失守，蘇亞雷斯窄角度起腳省中對手「擺烏龍」再度領先，美斯及蘇亞雷斯隨後多次攻門亦無功而還，未能取得保險球，結果以2：1險勝布拉格斯拉維亞。

美斯今仗建功，使他成為首名連續15季歐聯有進帳的巴塞球員。（路透社）

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在今季賽事攻力強勁的薩爾斯堡作客拿玻里，狀態大勇的艾寧夏蘭特（Erling Braut Haaland）梅開二度，惟球隊在主場仍然以2：3不敵拿玻里。夏蘭特在今季歐聯首3仗賽事合計累積攻入6個歐聯入球，追平賓施馬當年在里昂創下的紀錄，而他亦是首名19歲或以下的球員在歐聯取得6個入球。夏蘭特在今季為薩爾斯堡上陣13場﹑合共946分鐘，卻已攻入20球，場均僅47.3分鐘便攻入一球。