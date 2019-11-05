【游泳】方力申15年後的環島游紀錄　退役飛魚的「完美」

「水，從前帶給他的是勝利，現在帶給他的是一份使命」，傳媒公關稿如是寫道。 退役15年，水仍然帶給方力申勝利和紀錄。

方力申今日以10小時43分06秒、破紀錄完成香港環島泳45公里慈善挑戰。（葉詩敏攝）

看到祝捷會上的環島泳紀錄片段，相信在場無一家人朋友不受感動。即使退下賽場15年，「拼命」一詞，還能在他身上找到。

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方力申在經歷逾10小時環島泳壯舉後，仍未露倦意。（葉詩敏攝）

為了完成圍繞香港島一圈共45公里，大半年來每日操練，更曾出現眼發炎、脫水及嘔吐等情况。今晨「天都未光」、在親友簇擁下由沙灣（大口環）出發，順時針方向圍繞香港島一圈，最終不負香港200米背泳及400米個人混合泳紀錄保持者之名，克服海面水流、天氣因素以及體能極限，以打破兩年前英泳手Simon Holliday紀錄的10小時43分06秒王者姿態完成，為大會籌得約766萬元。

方力申獲全家人到場支持打氣，父親與弟弟更下水陪伴最後500米。（葉詩敏攝）

退役15年的這名香港「飛魚王子」，在比預計時間12小時早了約一個半小時上水後，獲在場家人、朋友熱烈掌聲歡迎「凱旋」，陪伴游最後一段至終點的爸爸和弟弟緊隨在後。

完成壯舉Alex感觸道：「『完美』一詞，曾以為是遙不可及，但今日真正體會到。」他續道：「39歲，好多人會有危機感，以為好多事會做不到，但今日是我活了那麼多年最成功的一日。」他認為今日的成功，並不是因爲完成、甚至破了紀錄，而是所有捐錢和支持者成就了今天的完美。

方力申在台上看「朝拍晚播」的紀錄片段時眼泛淚光。（葉詩敏攝）

在場逾百名朋友在祝捷會為方力申慶祝，「一個人游，但我並不是一個人。」他感觸頓了頓續說：「大家選擇請假來支持我，這裏沒表演沒酒水。」惹來親友哄堂大笑。

場內氣氛融洽溫暖，他最後期望藉這個紀錄發放正能量並感染身邊人，「由細到大都學習做個品學兼優的人，可是書愈讀得叻，愈識分辨是非黑白，心內會有把尺去量度人做得對不對。我很感謝出席的大家沒有拿把尺出來量度我，只是來這裡支持我、慷慨解囊。讓我們學懂律己以嚴，待人以寬的智慧，和氣、團結，明日重新出發。」