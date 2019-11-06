【歐聯】神劇本！阿積士兩分鐘內兩人被逐　車路士絕境反撲扳平

車路士對阿積士這場歐聯H組分組賽，內容極之豐富，劇情峰迴路轉，集齊所有可能發生的元素。烏龍球有兩個，12碼有兩個，紅牌也有兩張，詐糊亦有兩次，最終車路士8次將皮球送入網窩，主場以4：4逼和阿積士。

這場入球盛宴由車路士前鋒譚美阿巴謙揭開序幕，但他是擺烏龍！兩分鐘，昆斯普美斯為阿積士開出左路罰球，雖然杜辛泰迪治頂不到，但令到守前柱的譚美阿巴謙判斷出錯，踢入自己網窩，阿積士領先1：0。

守前柱的譚美阿巴謙踢入自己網窩，阿積士領先1：0。（路透社）

車路士失得快，但追得快，基斯甸普列錫引球入禁區博到12碼，佐真奴費路冷靜射入，在4分鐘為車路士扳平1：1。14分鐘，阿巴謙有機會將功補過，他接應高華錫的直線，單刀射入，但他原來越位在先，入球無效。

佐真奴費路冷靜射入，在4分鐘為車路士扳平1：1。（路透社）

阿巴謙食「詐糊」，他越位在先。（路透社）

之後，阿積士連番攻勢，多次威脅車路士防線。25分鐘，薛耶治右路用左腳傳中，彎至遠柱，後上的昆斯普美斯俯身門前一頂，為阿積士領先2：1。兩分鐘後，阿積士又有罰球攻勢，回防的阿巴謙差點烏龍梅開二度，他用頭槌解圍僅僅在柱邊斜出。

昆斯普美斯俯身門前一頂，為阿積士領先2：1。（路透社）

阿積士的罰球在35分鐘製造出入球，薛耶治在近右側角球旗開罰球，直接彎向門前，先撞中遠柱內柱，再撞中車路士門將阿列沙巴拿加的臉部入網。阿列沙巴拿加「食波餅」兼擺烏龍，令到車路士半場落後到1：3。

阿列沙巴拿加「食波餅」兼擺烏龍，令到車路士半場落後到1：3。（Getty Images）

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阿列沙巴拿加擺烏龍片段：

薛耶治慶祝入球。（路透社）

葛特蘇馬連過多人，但最後一腳……精彩片段：

換邊後，車路士的噩夢還未完，阿積士在55分鐘一次右路組織，薛耶治傳中，雲迪碧克在禁區內無人看管下接應射入，為球隊拉開到4：1的優勢。看來大局已定？不！

雲迪碧克在禁區內射入，為阿積士擴大優勢到4：1。（路透社）

美臣蒙特在60分鐘因傷退下火線。（路透社）

然而，踏入60分鐘後，勝利的天秤突然傾向車路士那邊，艾斯派古達在63分鐘把握門前機會，先為車路士追成2：4。68分鐘，阿積士中堅戴利白蘭特先撞倒基斯甸普列錫，再鏟低阿巴謙，被罰第二面黃牌，兩黃一紅被逐。一分鐘後，另一名阿積士中堅祖爾韋特文在禁區內手球，又領了第二面黃牌被逐，兼輸12碼。阿積士在兩分鐘內連失兩名中堅，要9人應戰。

艾斯派古達在63分鐘把握門前機會，先為車路士追成2：4。（路透社）

阿積士中堅戴利白蘭特領紅被逐。（路透社）

佐真奴費路主射12碼入網，為車路士追成3：4。74分鐘，韋利安開出角球，雖然中堅湯姆利頭槌中楣，但列斯占士補射破網，為球隊追成4：4！19歲的列斯占士成為車路士在歐聯史上最年輕的入球球員。

佐真奴費路12碼梅開二度。（路透社）

列斯占士為車路士追成4：4。（路透社）

78分鐘，車路士今場第8次將皮球送入網，佐真奴費路遠射省中隊友阿巴謙，再由艾斯派古達補中射入，但經過VAR後，這一球被判「詐糊」，因為佐真奴費路的射門先省中了阿巴謙的手部，手球在先。最終，經過驚心動魄的90分鐘，車路士主場與阿積士踢成4：4。

同組另一場，華倫西亞主場以4：1大勝里爾，令到這一組的形勢十分混亂，三雄鼎立，車路士、阿積士及華倫西亞4戰後同得7分，至於里爾僅得1分包尾。

佐真奴費路的遠射原來先省中阿巴謙手部，令到之後艾斯派古達的補射被判「詐糊」。（路透社）

「我無法解釋這場比賽。」車路士領隊林柏特感嘆，相信他們及阿積士合演了一場充滿娛樂性的比賽，他說：「我認為每個觀眾都會說『場比賽好正』，向阿積士致敬，這場精彩絕倫。」

林柏特也坦言，其球員時代也似乎未曾參與過如此瘋狂的比賽，「我應該是首次參與這樣一場比賽」。翻查紀錄，上次車路士在歐聯踢成4：4，是2009年對利物浦的比賽，當年林柏特梅開二度。此外，上次有英超球隊在歐聯落後3球下追平，已經是2005年的歐聯決賽，利物浦創下伊斯坦堡奇蹟，擊敗AC米蘭封王。

雖然這場比賽踢得蕩氣迴腸，但林柏特不滿意球隊表現，他說：「我們看來危危乎，整體而言，我不太高興，這是一場歐聯，我們犯了太多錯誤。不過，我最開心見到的是鬥志。」