【英超】孫興慜上訴成功免停賽　如常隨隊征戰歐聯

熱刺為孫興慜上訴得直，獲英足總取消紅牌，不用停賽3場。 在周日的英超，孫興慜從後鏟跌愛華頓中場安祖高美斯，其後倒地的高美斯與熱刺後衛奧里亞相撞，右足踝重創變形。球證艾堅遜原本打算向孫興慜出示黃牌，但見到高美斯的傷勢後改為直接紅牌。

英足總發言人在當地時間昨晚（11月5日）表示：「獨立監察委員會同意這次驅逐是錯誤的，孫興慜可以在未來3場本地賽事代表熱刺披甲。」這名熱刺前鋒上訴得直，獲取消紅牌，將可出戰對錫菲聯、韋斯咸及般尼茅夫的3場聯賽。

孫興慜參與賽前操練：

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有傳聞指，孫興慜心情未能平復，不會隨隊到塞爾維亞踢歐聯，作客貝爾格萊德紅星，但領隊普捷天奴賽前表示，這名韓國球星將如常隨隊，他說：「孫興慜沒有問題，他會跟我們一起。星期日的事令人百感交集，有人受傷，有人領紅牌，對所有人而言，都是激動的時刻。不過，孫興慜已經準備好比賽，他情況理想，狀態很好。」

對於孫興慜上訴成功，不用停賽，普捷天奴則說：「這是對所有人最好的決定，但最重要是體現到公平。我一直都很有信心（上訴成功）。」

逐格睇：安祖高美斯不幸重創 孫興慜愧疚不已（按圖放大）

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在周日熱刺對愛華頓的比賽中，孫興慜從後鏟跌對手中場安祖高美斯，高美斯失平衡跌倒，與正衝過來的奧里亞相撞，右足踝重創變形。球證艾堅遜原本打算向孫興慜出示黃牌，但見到高美斯的傷勢後改為直接紅牌。孫興慜眼見自己導致高美斯重傷，心情崩潰，淚灑球場。視像助理裁判（VAR）當時未有更改判決，賽後普捷天奴認為孫興慜不應被逐，故即為他上訴。

熱刺前鋒哈利卡尼上場缺陣，他表示從電視直播中看到這件事，他說：「我不認為電視台應該重播，但我都盡量不去看慢鏡重播或者事發照片。大家都是職業球員，這是最不想看到的畫面。」

哈利卡尼續說：「我很清楚孫興慜是個怎樣的人，這種事一定對他造成很大傷害。不過，有隊友及領隊的開解，他開始好轉。最重要的是，我們要合力幫孫興慜克服，這個是他需要去跨過的難關，同樣地，愛華頓亦在幫助安祖高美斯。」

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