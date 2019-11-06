【港超聯】郭嘉諾辭任大埔主教練　辛祖：以你的勇氣為傲

港超球隊和富大埔今日（6日）宣布，主教練之一的郭嘉諾提出請辭並獲接納，而其主教練職務將由另一主帥馮凱文負責。

港超聯球隊和富大埔教練團作出重大變動，球會今日公布主教練之一的郭嘉諾將會離隊。大埔稱郭嘉諾因亞洲足協專業級教練課程延期，未能同時兼顧之後的亞洲賽賽事，因此跟會方相議後決定提出請辭，並獲接納，而主教練職務將會由馮凱文全權負責。

大埔今日公布主教練郭嘉諾離任的消息。（資料圖片）

亞冠外主帥人選成疑

郭嘉諾上季執教另一支港超球隊佳聯元朗，但季後未有繼約，並跟足總約滿。這位正修讀亞洲足協專業教練牌照（Pro License）的39歲主帥季初加盟大埔，跟馮凱文攜手領軍。不過郭嘉諾上月曾透露，原先的Pro Licence導師被辭退，課程因另覓導師而需延期至明年。

由於大埔明年將出戰亞冠盃外圍賽，賽事規定參賽球隊主教練必須持有或正修讀亞洲足協專業教練牌照（AFC Pro License）或持有同等資格，郭嘉諾的離隊意味大埔需另覓人選取代。在大埔宣布消息前，馮凱文於社文網站曾表示「誰能帶領走出困局？」，他指對郭嘉諾的決定感到可惜，並指球會正着手尋找一名持有相關牌照的新教練協助領軍，預計會是外籍教頭。

郭嘉諾季初加盟大埔，跟馮凱文以雙教練形式領軍，惟最終上任不足半季便離隊。（資料圖片）

大埔官方專頁於社交網站上感謝郭嘉諾。（大埔足球會Facebook）

辛祖：以你的勇氣為傲

大埔射手辛祖昨晚已於個人社交網站上事先張揚，跟這位執教大埔不足4個月的主帥道別，「你的離開令我感到失落，但你的勇氣令我感到驕傲。我們會掛念你，也從你身上學到很多，希望你在未來的道路上會快樂，我們肯定會有一日再合作的。」