【港超聯】休賽兩周後重燃戰火　辛祖倒戈士哥助大埔和傑志

港超聯上輪賽事因安全問題改期，加上經歷國際賽賽期，已停戰接近兩周。賽事今日（19日）終重燃戰火，由衛冕冠軍和富大埔在主場迎戰傑志。在1,026名觀眾入場見證下，大埔雖有倒戈的辛祖取得士哥，門將陸平中也連番勇救險球，惟尾段終告失守，跟傑志踢成1：1。 藍鳥縱使搶回1分，但上半場把握力欠奉，一度引起球迷表達不滿。而傑志中鋒洛迪古斯下半場傷出，或對近況未如理想的藍鳥帶來重大影響。

和富大埔昨日宣布簽入21歲澳洲中堅雲美亞斯（Ben Van Meurs），這位前澳職球隊FC悉尼的U23成員今日即為「綠戰士」披甲，有望改善後防實力。大埔前線有勞高及亞援金玫基停賽，惟從傑志外借的中村祐人未受借用條款所限，將跟射手辛祖倒戈。

大埔澳洲籍新中堅雲美亞斯（Ben Van Meurs），今仗表現不過不失。（袁志浩攝）

倒戈的射手辛祖助大埔先開紀錄。（袁志浩攝）

傑志防線大執位 辛祖倒戈建功

深受球賽改期影響的「藍鳥」，已超過一個月未出戰正式比賽，球隊此役陣容變化甚大，起用郭劍橋把關，並由隊長黃洋客串中堅，及賓紀文任右閘，收起上周代表港隊出征的艾里奧與唐建文。至於傑志主力費蘭度則受傷，預計由蘇沙代演左翼，小將羅梓駿及鄭展龍也受派上陣。

傑志主教練施利斯高域上半場不時搖頭嘆息。（袁志浩攝）

「綠戰士」在上半場初段未企穩陣腳，防線連番出現失誤，6分鐘林恩許偷走唐道碧腳下球後單刀攻門，但被大埔門將陸平中救出。傑志4分鐘後再組織攻勢，基爾頓右路放過頭波至底線，後上的羅梓駿趕至傳中，惟門前的洛迪古斯撞高。這位西班牙前鋒及後曾於皮球放入網窩，不過卻越位在先。受壓的大埔首個攻門即有斬獲，20分鐘廖偉業右路傳中，辛祖乘丹尼解圍不遠在禁區內撞射，射門省中守衛改變方向入網，大埔領先1：0。

洛迪古斯下半場傷出，傑志需由蘇沙客串中鋒。（袁志浩攝）

藍鳥久攻不下 球迷表達不滿

傑志上半場不乏埋門，惟最後一腳把握力有待改善，40分鐘鄭展龍右邊傳至尾柱，蘇沙心口控定後狂轟，又被陸平中勇救險球。「藍鳥」久未取得入球，令主教練施利斯高域也大失所望，這位主帥於場邊不時搖頭嘆息，觀眾席上也有球迷對球隊表達不滿，高呼「還我朱志光」。傑志在完半場前差點再失一球，楊賜麟禁區頂第一時間抽射，遭郭劍橋飛身撲出，而孫銘謙門前補射亦未命中目標。

鞠盈智妙射破門，藍鳥最終搶回一分。（袁志浩攝）

洛迪古斯傷出 鞠盈智冷靜埋門追平

洛迪古斯戰至57分鐘因拉傷肌肉而退下火線，令傑志前線更兵源緊拙，藍鳥由陳晉一入替，並將蘇沙推前串演中鋒。傑志於75分鐘追平，後備入替的鞠盈智禁區內冷静避過車潤秋攔截，再窄位射遠柱破網成1：1。鞠盈智尾段左路飛剷傳中，惟門前的羅梓駿飛盡也未能接應，皮球最終掠門而過。雙方給果踢成1：1平手，大埔雖仍未開勝門，但已連續強敵東方龍獅及傑志，賽後位列第7；傑志則兩連和，失分後排積分榜第3位。