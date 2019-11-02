【港超聯】梁卓長遇襲後首亮相　元朗負大埔開季7場不勝

元朗足球隊今季一直因各種理由引起熱議，最近助教之一的梁卓長更捲人新聞事件，令元朗足球隊再備受球迷關注。在各種負面氣氛籠罩下，佳聯元朗今日（2日）在主場迎戰和富大埔，在半場少踢一人的劣勢下最終以1：3告負，新球季至今7場比賽，仍未嘗勝利滋味。

元朗守門員教練梁卓長上周六於元朗遇上示威活動，疑因政見問題跟另一男子打鬥，並遭多人襲擊，他其後曾送院治理。這位54歲前港腳自事件後一直未重投教練工作，更連續三日缺席球隊操練，惟元朗今日於主場迎戰大埔，梁卓長終再現身，「復出」為球隊門將賽前熱身，但可見他左腳傷患處仍需包紮，行動也有點不便。

元朗助教梁卓長日前遇襲，今日港超聯正式復工。（袁志浩攝）

郭嘉諾倒戈 大埔把握對方失誤先破門

元朗主教練此役陳文俊改派葉子俊踢正選，是這位34歲中場今季首度亮相；後防則收起中華台北後衛王睿及羅振庭兩位常規正選。至於大埔有雙教練之一的郭嘉諾倒戈，自去季後首度重返元朗大球場，「綠戰士」繼續以新外援雲美亞斯及杜度握守中路，正前鋒則以辛祖擔正，此子賽前於今季每場比賽均能取得進帳。

大埔乘元朗防線未入局，開賽僅花兩分鐘便先開紀錄，勞高於右路搶得控球權後傳中，門前的辛祖並沒有貪功，再橫傳至無人看管的金玫基腳下，後者面對空門輕鬆射入成1：0。元朗在失守後一度仍踢得患得患失，勞高7分鐘再於右路截得來球，不過今次他回傳至禁區頂的陸志豪，惟此子遠射高出。

大埔雙教練之一的郭嘉諾今仗倒戈鬥元朗。（袁志浩攝）

球證全場派10黃1紅 判決惹元朗不滿

元朗近年以「進攻足球」為本地球迷讚賞，但今場在進攻上卻欠缺侵略性，傳送跟射門往往遭大埔守將逐一化解，球隊上半場最具威脅一記攻門來自卡真奴，這位巴西外援接應直線，半單刀扣大位施射近柱，但埋門中柱彈出。至上半場補時階段，彭超然更因阻止金玫基反擊而兩黃一紅被逐，令元朗形勢雪上加霜。

彭超然上半場尾段兩黃一紅被逐。（袁志浩攝）

大埔過去數場聯賽都在領先下失分，下半場他們差點重蹈覆轍，在多踢一人下遭祖連奴門前剷入，助元朗52分鐘追平1：1。不過「綠戰士」立即重整旗鼓，63分鐘陸志豪左路開出罰球，勞高於12碼點附近跳頂破網，大埔再取得領先優勢。下半場雙方多次發生衝突，而球證何煒昇全場並向雙方派出10黃1紅，部份判決也引起爭議，有元朗球員向記者高呼：「場波唔係球員踢，係球證踢。」

最終大埔於70分鐘再由杜度頭槌建功，以3：1勝出這場「新界打呲」，經歷聯賽5輪賽事後終打開勝利之門，並一躍至積分榜第5位。至於元朗則處於榜尾，跟尾二的香港飛馬目前仍未「開齋」。