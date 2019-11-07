【歐聯】曼城十人應戰賽和阿特蘭大　基爾獲加臨危受命把關保不失

曼城門將艾達臣傷出，後備入替的哥迪奧巴禾完場前領紅被逐，結果由後衛基爾獲加出任「替工」串演門將，幸好亦能為曼城保住一分，賽和主場的阿特蘭大。主帥哥迪奧拿指艾達臣並非嚴重受傷，但不知道能否趕及在周日的榜首大戰中披甲。

在周日與利物浦上演英超榜首大戰的曼城，在今周歐聯作客阿特蘭大，在開賽早段有個好開始，今仗正選箭頭加比爾捷西斯接應貝拿度施華的直線，巧妙踩後予後上的史達寧撞射破網，在7分鐘已經打破缺口。曼城及後力爭再取入球鎖定勝局，但馬列斯及根度簡的射門同樣無功而還。

史達寧在臨完上半場前主射罰球，省中在禁區內排人牆阿特蘭大球員的手部，球證直接吹罰12碼。不過，加比爾捷西斯操刀12碼宴客，柱邊出界，未能為球隊擴大領先優勢。

近況大勇的史達寧在開賽早段為球隊開紀錄。（路透社）

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捷西斯的12碼宴客猶如今仗的轉捩點，正選門將艾達臣在半場時因傷退下火線，由哥迪奧巴禾（Claudio Bravo）入替把關。曼城在易邊後僅4分鐘便失守，阿特蘭大的柏沙歷（Mario Pasalic）近門頭槌得手，追成1：1平手。

曼城在下半場其餘時間未能改寫紀錄，更在完場前踢少一人，巴禾在出迎時鏟跌對手領紅被逐，哥帥在沒有另一名門將入替下，只好換入基爾獲加客串把關。串演門將的基爾獲加並非輕鬆完成賽事，面對對手的罰球勁射，雖然稍稍「甩手」但仍把皮球沒收，為球隊力保和局。

加比爾捷西斯在上半場末段射失12碼，未能助球隊擴大優勢。（路透社）

按圖放大：基爾獲加做「龍門替工」把關前因後果

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臨危受命把關的基爾獲加這次成功的撲救，竟然令他成為全場撲救次數最多的曼城門將，而他在賽後表示，笑言在半推半就的情況下肩負重任，「在教練點名及自願各半的情況下入替把關，幸好在訓練時偶而串演門將，在重要關頭如今仗般便可大派用場。」

艾達臣傷出加上巴禾被逐，使哥迪奧拿的方寸稍亂，所以球隊賽和算是不俗的戰績，哥帥亦表示艾達臣的傷勢並非嚴重，「巴禾被逐時，我的確有點擔心，因為我們在場上有很多進攻球員，而在獲加入替把守後，對手亦有攻門機會，幸好他力保不失，所以和局對我們是不錯的賽果。艾達臣是因為肌肉問題而退下火線，亦不是相當嚴重的受傷，抽起他只是有備無患，但未知他能否在周末的聯賽中復出把關。」

臨危受命的基爾獲加，有驚無險地為曼城力保和局。（路透社）

基爾獲加驚險撲救片段

Kyle Walker has made more saves in this game than Ederson and Bravo combined. #ATAMCI pic.twitter.com/PPaLCeW0K4 — James Nalton (@JDNalton) November 6, 2019

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