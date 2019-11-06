【英超】曼城哥迪奧拿為文尼插水論認錯　望向利物浦領隊高普澄清

曼城主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）一句「文尼有時插水」的言論，引來利物浦領隊高普的反擊，二人隔空你來我往，哥帥周三（6日）撤回「文尼插水論」，又讚利物浦能在關鍵時間制勝是有真材實料，但他拒絕回應高普稱曼城不時使出「戰術犯規」的指控防止「火上加油」。

文尼在對李斯特城及熱刺的英超比賽中都博得十二碼，當時情況同樣是1：1，利物浦亦都因此最後全取3分。

這名塞內加爾前鋒上周六於利物浦作客阿士東維拉一戰，曾因插水被罰黃牌，哥迪奧拿其後批評文尼「有時會插水」，高普隨即護短，指文尼並非插水，而是真的被踢中，但球證看法相反，只能硬着頭皮接受黃牌，並稱「同樣情況發生在曼城球員身上，他們也會倒下，希望得到十二碼，因為有人在禁區內踢到曼城球員，那就是十二碼」。

文尼對維拉一戰曾被判插水得到一張黃牌。（路透社）

哥迪奧拿自稱十分欣賞文尼。（路透社）

哥迪奧拿近日回應高普的反擊：「利物浦對李斯特城踢到94分鐘，那是個十二碼，我的反應是『嘩』，那是我的原意，『文尼是個愛插水的球員』遠離我的原意，實情是我十分欣賞他。」哥帥亦承認：「對高普、球證及VAR，那是個十二碼，所以是我錯了。」

「高普說他比我更熟識文尼，我對他們都十分敬重，」哥迪奧拿說：「利物浦近兩季不時都能在最後關頭取得勝利，是因為他們有真材實料，有絕對的能力踢到最後一刻，希望我能跟高普澄清之前一切的誤會。」

哥迪奧拿拒絕回應多名領隊的「戰術犯規」的指控。（Getty Images）

哥迪奧拿繼續向利物浦「派高帽」：「有時我的兒女比賽時在最後一刻贏了，會跟我說自己有多幸運，我每每都跟他們說那不是運氣。不止我的兒女，就算是我的球員，我都會告訴他們，如果只是偶爾發生一兩次（那就是有運），但（利物浦過去兩季）已有12、13次在關鍵時刻奠勝。」

哥迪奧拿拒回曼城「戰術犯規」的指控。（Getty Images）

曼城被指以犯規阻對手推進

曼城開季大炒韋斯咸5：0，「錘仔幫」領隊柏歷堅尼賽後指每次球隊進攻到曼城禁區位置，對手就會使出「超技術」停止比賽，使得球隊未能創造太多機會，稱曼城球員每次犯規都是有策略地阻止對手推進。曼聯前教頭摩連奴、現任領隊蘇斯克查，以及「紅軍」領隊高普都同意柏歷堅尼的觀點。被問到曼城是否有策略地侵犯對手時，哥迪奧拿拒絕回應：「我不會就這件事說太多，我不想火上加油。」

曼城於香港時間周四凌晨出戰歐聯，於C組作客意甲球隊阿特蘭大，如果贏波就提早得到出線16強的資格。（NOW644台、有線662/602台香港時間周四凌晨4：00直播）

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