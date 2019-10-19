【足球】保加利亞主帥受歧視風波離任　FIFA推球衣聲援反歧視

英格蘭國家隊在早前的歐洲國家盃外圍賽遇上種族歧視風波，作客保加利亞時被當地球迷以手勢及言論侮辱，而主帥巴拉哥夫（Krasimir Balakov）在賽後指未有聽見任何歧視聲音，引來爭議，但他在4日後宣布離任主帥一職。 足球遊戲《FIFA 20》與英超賽會合作，在遊戲中以「No room for racism」的反歧視標語設計球衣，更以4名英超球星任大使。

英格蘭在早前的歐國外作客保加利亞，結果以6球大破對手，但一部分保加利亞球迷，以種族歧視言論及手勢攻擊英格蘭球員，更使賽事在上半場兩度暫停。保加利亞的主帥巴拉哥夫在賽後稱，因為相當投入在賽事中，所以未能聽見球迷的辱罵聲，但他及後在個人Facebook中發文，為球迷的言論向英軍球員道歉。

保加利亞主帥巴拉哥夫指賽事中未有留意球迷的種族歧視言論。（Getty Images）

英超第9輪直播賽程（按圖放大）

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巴拉哥夫在保加利亞時間周五（18日）與足協進行會議後，表示他不再是保加利亞的國家隊教練。保加利亞足總發聲明中公布，足總主席因為國家隊近日表現持續不濟，而負上責任引咎辭職。保加利亞在歐國外至今未嘗一勝，僅得3和5負的戰績，在歐國外A組敬陪末席。

保加利亞一部份球迷在該仗以手勢及種族歧視言論，攻擊英格蘭球員。（Getty Images）

另外，足球遊戲《FIFA 20》與英超賽會合作，為反對種族歧視出一分力，以「No Room for Racism」的標語設計一件虛擬球衣，並即將在遊戲的「Ultimate Team」模式內推出。《EA Sports》更找來4名英超球星，分別是利物浦的雲迪積克﹑曼聯的連格﹑車路士的譚美阿巴謙及李斯特城的占士麥迪臣任大使，4名球星分別表示今次活動相當有意義，希望透過《FIFA 20》向世界各地的玩家，宣傳「向種族歧視說不」的訊息。