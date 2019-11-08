【足球】由基爾獲加救罰球說起　盤點十大最難忘客串門將

日前歐聯曼城對阿特蘭大，英格蘭後衛基爾獲加臨危受命，末段串演門將，撲出對手罰球，助球隊保住和局。英國《每日郵報》撰文，回顧那些曾經在球隊門將荒之下，不得不戴上手套鎮守門前的非門將球員，例如奧沙、泰利、里奧費迪南及哈利卡尼。

昆尼（Niall Quinn）Vs打比郡

愛爾蘭中鋒昆尼在1991年4月20日代表曼城對打比郡，他在這場英甲比賽中先以左腳「窩利」為球隊開紀錄。及後，曼城門將領紅被逐，這名「長人」客串門將，撲出對方的12碼，助球隊以2：1贏波。

雲尼鍾斯在1995年曾客串門將，失了3球。（Getty Images）

雲尼鍾斯（Vinnie Jones）Vs紐卡素

這名球壇惡漢在1995年10月24日代表溫布頓對紐卡素，在47分鐘，當時溫布頓落後0：3，雪上加霜的是，門將還被逐離場，同時球隊用完換人名額。面對真路拿及費迪南的進攻，儘管雲尼鍾斯多次撲救，但最終他失了3球，以1：6敗陣。

It’s 24 years to the day since Vinnie Jones played in goal at St James’ Park.



The original sweeper keeper.pic.twitter.com/Jvxt9LV63f — Proper Football (@sid_lambert) October 21, 2019

拉迪比（Lucas Radebe）Vs曼聯

在1996代表列斯聯對曼聯的比賽中，由於門將於15分鐘被逐，這名南非中堅轉任門將。拉迪比年少時曾做過門將，所以打得有板有眼，曾撲出高爾及麥佳亞的攻門。他守到72分鐘終於失守，被曼聯的堅尼射右下角入網，最終曼聯贏1：0。

真高拿手長腳長，擁有門將的身材。（Getty Images）

真高拿（Jan Koller）Vs拜仁慕尼黑

在2002年11月9日的德甲，真高拿代表多蒙特對拜仁，這場比賽最終由拜仁贏2：1。在下半場，多蒙特門將列文被逐，由於換人名額已用完，所以由這名2米高的捷克「長人」客串門將。在真高拿把關的24分鐘之中，多蒙特沒有再失球。

兩名門將因傷離場，泰利頂上。（Getty Images）

泰利（John Terry）Vs雷丁

在2006年11月14日車路士對雷丁的聯賽，大家肯定記得捷克門將施治頭部受傷，自此戴上頭盔比賽。施治傷出後，由古迪仙尼入替，但這名意國門將亦在下半場尾段傷出，最終由中堅泰利客串，為球隊保住清白之身，車路士小勝1：0。

菲臘積基爾卡是當時錫菲聯的奇兵，令到後備席不用擺門將。（Getty Images）

菲臘積基爾卡（Phil Jagielka）Vs阿仙奴

2006年12月30日，菲臘積基爾卡代表錫菲聯對阿仙奴，錫軍門將在61分鐘開球門球時拉傷，由於後備席中沒有門將，所以改由菲臘積基爾卡把關。菲臘積基爾卡把關期時救出尹佩斯的近射，助錫菲聯主場以1：0贏波。當時錫菲聯領隊禾諾克信賴積基爾卡的把關技術，所以常常不擺後備門將。

奧沙對熱刺救單刀，相信不少曼聯球迷都會記得。（Getty Images）

奧沙（John O'Shea）Vs熱刺

2007年2月4日，曼聯作客熱刺，踢到尾段領先4：0，正選門將雲達沙受傷，由於用完換人名額，曼聯只好由後衛奧沙串演門將。在完場前，奧沙更救出了羅比堅尼的單刀，為球隊保持清白之身。奧沙其後笑說：「我們回更衣室時，我問雲達沙今場有沒有不失球獎金，因為我要分他一半。」

里奧費迪南捉到路，可惜救不到這球12碼。（Getty Images）

里奧費迪南（Rio Ferdinand）Vs樸茨茅夫

2008年的英格蘭足總盃8強，曼聯主場以0：1不敵樸茨茅夫，葬送三冠王機會。在這場比賽中，正選門將雲達沙傷出，後備的古斯錫上陣，在禁區中侵犯巴路士輸12碼兼領紅被逐。曼聯只好由里奧費迪南客串，面對蒙達利的12碼，里奧無能為力，最終曼聯落敗。

盧多格德斯的莫迪在互射12碼建奇功。（Getty Images）

莫迪（Cosmin Moti）Vs布加勒斯特星隊

在2014年的歐聯附加賽，盧多格德斯對星隊，踢到次回合加時尾段，雙方總比數仍1：1，此時盧軍門將被逐，要由中堅莫迪客串。兩隊加時未分勝負，要互射12碼，莫迪首先為盧多格德斯操刀射入，其後他救出兩球12碼，幫球隊以6：5贏星隊晉級。

哈利卡尼客串門將，但一把關就失波。（Getty Images）

哈利卡尼（Harry Kane）Vs卓普利斯

在2014年10月23日的歐霸，哈利卡尼代表熱刺對卓普利斯，他為球隊大演帽子戲法，但在球隊領先5：0時，門將洛里斯紅牌被逐。由於用完換人名額，卡尼客串門將，但他就不像基爾獲加那樣厲害，一做門將面對對手的罰球即失守，最終熱刺仍以5：1大勝。