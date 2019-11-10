【東京奧運】港女七欖殺入決賽再鬥中國　距東京奧運僅差一步

香港女子七人欖球代表隊再度報捷，在廣州番禺的奧運亞洲區外圍賽4強，持續強勢以19:7擊敗哈薩克闖入決賽，將在下午4時30分上演的冠軍戰，與分組賽憾負的對手中國再度交鋒。

莊嘉欣達陣，助香港半場以12:0領先。（由欖球總會提供）

港隊在小組賽以2勝1負、次名晉身4強，面對B組首名的哈薩克，港隊甫開賽便積極搶攻，師姐之一的藍嘉敏身先士卒，以達陣打破缺口，再由高香慧射入附加罰球領先7:0。莊嘉欣其後在邊路發難直奔底線達陣，可惜高香慧未能命中窄角度附加罰球，香港半場仍以12:0取得領先。

17歲小將西門紫玉在今屆屢以正選上陣，表現搶眼。（由欖球總會提供）

下半場，落後的哈薩克加強攻力，旋即追回7分，但球賽中段因一記危險攔截而被罰黃牌。港隊藉人數佔上風下，加上耐心組織攻勢，最後由今屆表現搶眼的17歲小將西門紫玉達陣，潘凱恩射入額外2分，最終港隊以19:7擊敗哈薩克並晉身冠軍戰。叧一邊廂的4強戲碼，由A組首名出線的中國對B組次名泰國，前者輕鬆以34:0勝出。

港隊在今屆外圍賽，4戰中僅曾敗予決賽對手中國隊。（由欖球總會提供）

亞洲區外圍賽冠軍將可直接躋身明年奧運，港隊誓與亞洲勁旅中國爭奪東京奧運入場券，昨日港隊以7:42吞敗，今日再與對手合演「中港大戰」，打足全場的西門紫玉賽後表示：「決賽面對中國時要保持冷靜，打法要具創意和做足防守。」