【東京奧運】港女子七欖不敵中國　明年爭奧運最後一席

香港女子七人欖球代表隊今日（10日）在奧運亞洲區外圍賽決賽，以0:33不敵亞洲勁旅中國隊，與隊史首個奧運資格刷身而過。

七人欖球在去屆首次登上巴西里約奧運舞台，當時香港女子七欖隊於香港、日本兩站分別名列第3和第4名，無緣奧運。今屆港隊以老帶新注入活力，加上富有經驗的主將發揮穩定，在分組賽先後擊敗過斯里蘭卡、韓國與哈薩克後殺入決賽。

隊長李念殷領軍殺入決賽，惜不敵實力稍高一線的中國，未能直接取得東奧資格。（由欖球總會提供）

港隊今場關鍵一戰面對曾在分組賽以7：42不敵的中國隊，港隊在上半場初段落後0：5，中國之後再達陣和射入附加罰球，帶著12：0優勢返回更衣室。港隊不乏攻勢，可惜受制於中國的嚴密防守而未能突破。

下半場港隊極力反擊，更曾一度多打一人，卻沒有找到破門方案。中國在下半場達陣3次，附加罰球亦悉數中鵠，終以33：0勝出兼晉級奧運。

港隊在決賽奮力突破中國防線，惜未能破蛋。（由欖球總會提供）

港隊雖錯失直接取得奧運入場券，惟外圍賽的亞季軍可參加明年6月的「次輪外圍賽」，與非洲、歐洲、北美洲、大洋洲和南美洲賽區的10支球隊（每區各兩支），爭奪最後一張入場券。