【英超】摩連奴評曼城犯規戰術　點名「他」為關鍵人物

利物浦香港時間周一（11日）凌晨主場迎戰曼城，前曼聯領隊摩連奴（Jose Mourinho）賽8前談及曼城今季為人詬病的犯規戰術，更認為「他」是這套殺傷戰術的key man。

曼城季初大炒韋斯咸，被對手領隊柏歷堅尼（Manuel Pellegrini）批評進攻一到禁區就會被侵犯，認為「藍月亮」有策略性地打亂對手節奏。多名領隊如曼聯的蘇斯克查（Gunnar Ole Solsjkaer）、利物浦的高普（Jurgen Klopp）亦有發聲。前「紅魔」領隊摩連奴就對曼城的殺傷戰術有這樣的看法。

曼城被指刻意犯規打亂對手節奏。（Getty Images）

摩連奴認為曼城中前場失波時防守空虛，所以要犯規阻止對手。（Getty Images）

哥迪奧拿指利物浦射手文尼（Sadio Mane）插水，高普反擊，二人你來我往，摩連奴認為兩名領隊令大戰味更重：「他們二人為今場比賽「調味」了，但我認為他們沒有過火，雖然我認同高普多於哥迪奧拿。」

摩連奴認為費蘭甸奴是這戰術中最重要一人。（Getty Images）

「我認為曼城的犯規戰術很明顯，但我不是要作任何批判，我只是說這策略對他們來說很重要。」摩連奴罕見地想以「中立身分」說話。

為什麼犯規戰術對「藍月亮」十分重要呢？摩連奴解釋：「當他們失去皮球的耶一刻，他們防線的弱點會曝露出來，眾將都有必要即時緊逼對手去搶皮球。」

曼城今周大戰利物浦。（Getty Images）

點名費曲甸奴為核心人物

去年12月離開曼聯的摩帥又指，曼城可以出術的時間只得蚊秒，更指名「他」為key man：「費蘭甸奴那些犯規十分重要，尤其是他踢6號位（防中）的時候。」至於「文尼插水論」，摩連奴就有這樣的意見：「我想以今日有VAR，明顯的插水會令球員感到有點傻，所以我不認為（文尼插水）會發生。」