【東京奧運．拳擊】曹星如復出一周年　朝奧運擂台邁進一大步

香港「神奇小子」曹星如去年11月宣布暫別職業拳壇，轉戰業餘拳擊，渴望登上奧運擂台。 1年後的今天，Rex朝東京奧運踏出了重要一步－－勝出奧運拳擊「香港區資格賽」，明年2月將赴武漢，在奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽，爭奪奧運入場券。

東京奧運拳擊項目的亞洲及大洋洲區資格賽，將在明年2月3至14日在武漢舉行。曹星如雖以奧運為目標而轉戰職業拳壇，但仍要與香港其他同量級好手一同爭奪代表香港出戰資格賽的名額，他在今日（15日）於北河街體育館上演的東京奧運拳擊「香港區資格賽」，在男子57公斤級別擊敗鄧創文，成功取得代表香港的資格。

曹星如以奧運為目標轉戰業餘拳壇。（資料圖片）

東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區資格賽明年2月3至14日在武漢舉行，曹星如所屬的57公斤級別將產生6個名額，倘未能透過此賽事獲得資格，仍可參加明年5月13至24日的世界遺材賽，與其他洲份未能取得資格的拳手，共同爭奪同量級的4至5個名額（視乎主辦國日本能否藉資格賽獲得名額）。

曹星如能否如願取得奧運資格，仍要過資格賽一關。（資料圖片）

感覺仍不真實 未決定是否出外訓練



曹星如賽後受訪時，笑言去年11月決定爭取奧運資格時，對「奧運」的概念仍很模糊，即使現在獲得了代表香港出戰資格賽的機會，「至今感覺仍不真實。由上年11月決定復出，已經一直為挑戰奧運而準備，至今天比賽剛好整整1年！」



談及資格賽前的備戰計劃，他坦言未決定會否出外練習：「內心有點矛盾，雖然想出外訓練，但其他國家本土也有選手要爭奪奧運資格，所以不會主動教導我，而在香港也沒有太多實戰機會，所以仍未能決定」。