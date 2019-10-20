【東京奧運．拳擊】曹星如備戰奧運資格賽　赴荷蘭戰盃賽敗陣

曾在職業拳壇達到22連勝的「香港拳王」曹星如，為出戰東京奧運轉戰業餘拳壇，Rex正準備明年2月的東京奧運拳擊亞洲區資格賽，遠赴荷蘭參加Eindhoven Box Cup，務求逐步調節身心到比賽狀態。 曹星如在香港時間10月20日凌晨零時，與比利時拳手Vaslie Usturoi作賽，曹星如最終落敗。

今日凌晨，曹星如在荷蘭參加「Eindhoven Box Cup」的男子57公斤級別比賽，賽事在10月17至20日舉行，總共有超過150名拳手參加，賽事採取3回合制，而賽果與東京奧運參賽資格無關，對Rex而言實屬備戰之用。

首輪輪空的曹星如直入4強，對手是比利時拳手Vaslie Usturoi。Rex在第1回合處下風，到第2回合他採取主動，步法往前為主向對手不斷進逼，對手就採取遊擊戰術。兩人腳步都相當靈活，多用中距離的直拳交鋒，曹星如多次成功擊中對方，亦多次擋住對手攻擊；第3回合，曹星如打得更主動，多次以勾拳擊中Vaslie Usturoi，Vaslie Usturoi的步法則明顯變得以後退為主，退後時亦無打出有效的反擊拳，顯得較被動。

曹星如赴荷蘭出戰盃賽寓賽於操，最終落敗。（資料圖片/余俊亮攝）

儘管曹星如在第2及第3局打得較主動，但鐘聲一響、比賽結束，台下5名裁判果斷地以4：1判決曹星如落敗，得知賽果後，曹星如拍手祝賀對手。曹星如在賽後未有意志消沉，更透露會把握在荷蘭餘下時間繼續訓練：「我已經約了其他落敗的各國拳手進行對練，難得來到荷蘭，唔打返夠本點得！」

目標是東京奧運的曹星如，這趟旅程該是難得的練習機會。星如為準備奧運資格賽，一直來往各地訓練及作賽，今年6月他在上海參賽時與對手「頭撞頭」，因傷需停止比賽及縫針。

曹星如去年底宣布轉戰業餘拳壇，爭取出戰東京奧運。（資料圖片/余俊亮攝）

東京奧運的參賽資格賽，將於明年2月至4月舉行，亞洲區資格賽則會在2月於武漢舉行。未能入圍的拳手，還可以在5月參加另一次資格賽，所以拳手合共有2次機會挑戰奧運資格。