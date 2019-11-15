【羽毛球．香港賽】李卓耀紋在臂上的信念　平衡冷靜激情再闖4強

一年前，不少香港球迷或許並不熟悉李卓耀這個名字；一年後，李卓耀在主場球迷支持不負眾望，直落兩局擊敗安賽龍，連續兩年打入4強，在場上未如往昔急進，但激情仍在。 在今年香港賽過後，相信大家對李卓耀的印象不只停留在他一球橙髮或大力扣殺，而是一名敢言、敢作為的香港運動員。 攝影：葉詩敏

李卓耀在今年的「世界羽聯世界巡迴賽香港公開賽」8強過後，再度成為港隊在香港賽的獨苗，他在8強首度與安賽龍交手，保持一貫的進取打法，換邊之時以11：7領先。二人今仗多次精彩來回球，左飛右撲使在場球迷看得如癡如醉，狀態大勇的李卓耀手風甚順，並以21：14先拔頭籌。

李卓耀的打法充滿激情，多次狠狠扣殺對手，教觀眾歡呼。（葉詩敏攝）

安賽龍曾是世界排名第1，目前列世界第5的他7月時曾受傷患困擾，至今暫未回到頂峰，尤其屢屢敗予桃田賢斗。（葉詩敏攝）

李卓耀的得分手段除扣殺外，多次放短波同樣奏效，使安賽龍相當吃力，這位「前一哥」戰至中段更顯得急躁，更曾在失分後用力將球擊走洩忿。雙方分數多次互換領先，安賽龍加快節奏連取數分，但李卓耀保持冷靜追成16：16平手，安賽龍在重要關頭連打兩分出界，再贏一局21：19，他亦難掩激動跪地高呼，更再次指向球衣上的香港紫荊花徽章慶祝。

激戰過後，李卓耀累得癱倒地上，內心卻無比興奮。（葉詩敏攝）

平衡冷靜與激情 表現更成熟



一年前，李卓耀背負着主場球迷的希望，可惜卻成為了他的壓力，未能完全發揮水準，在4強直落兩盤不敵日本的西本拳太無緣決賽，更向在場支持他的球迷致歉。

對比起去年不斷提醒自己要冷靜，今年的他更顯成熟，不論領先或落後依然冷靜應對，但同樣保持在得分的一貫激情。

胸前的香港區旗，是李卓耀最大的驕傲。（葉詩敏攝）

淘汰強敵闖4強 「頭腦比去年進步」



李卓耀今仗面對前世界冠軍安賽龍亦可能發揮出水準，再闖4強，比去年打入4強來得更具說服力，「去年闖入4強，面對的對手實力較弱。雖然今年同樣打入4強，但亦有點幸運成份。今仗面對安賽龍，他是個力量相當大的球手，但他在今仗壓力比我大，能夠擊敗他無疑對我注入一支強心針，亦是兩年打入4強的最大分別，而我認為在頭腦方面比去年進步。」

李卓耀在4強的對手，將是印度球手基達比（Srikanth Kidambi），這名選手在8強與中國名將諶龍交手，惟後者在第2局退賽。



雖然今日入場人數比早前為佳，在看台上有他的燈牌，加上「李卓耀加油」的打氣聲不絕，為他注入不少能量，但他亦笑言希望明日的交通更暢順，可以有更多球迷入場為他打氣。

李卓耀左臂上的紋身，正是他一直堅持的信念：相信自己。（葉詩敏攝）

李卓耀在去年首度打入香港公開賽4強後，緊接在韓國賽再闖4強，不過，該名23歲的香港球手在2019年的戰績有所回落，在香港賽打入4強亦是他今年暫時最佳的成績。

「如今目標只有一個，就是爭取只要打入世界前16，一旦取得來年的東京奧運資格，香港羽毛球隊與香港人亦會高興。」李卓耀在擊敗石宇奇後表示，現時在奧運資格排位暫列28位的他，與他左前臂的「Have faith in yourself」紋身一樣，對自己充滿信心。