【足球】賓施馬4年前涉性愛影片勒索案　法足總主席明言不再錄用

效力皇家馬德里的法國前鋒賓施馬，自2015年捲入一宗以性愛影片要脅法國國腳華布拿後，一直未有再獲召入國家隊，因而錯過2016年在法國舉行的歐國盃決賽周、亦無緣在2018年捧起世界盃。 儘管這位31歲前鋒一直希望重返國家隊，但法國足總主席Noel Le Graet昨日（16日）明言「落閘」，賓施馬亦怒極反擊。

賓施馬早前在對伊巴的西甲賽事梅開二度，射入個人在西甲的第157球，作為法國足球名宿的皇馬主帥施丹賽後開腔，指賓施馬「是最好的球員」，又透露他一直希望重返國家隊，「老實說，我不知道發生了什麼事，但從足球角度而論，他理應獲召」。

自捲入華布拿的勒索案件後，賓施馬就未有再獲法國國家隊徵召。（Getty Images）

法國足總主席Noel Le Graet指，賓施馬在法國國家隊的生涯已結束。（Getty Images）

儘管施丹如是說，法國足總主席Noel Le Graet卻明言：「賓施馬固然是相當出色的球員，我從未懷疑這一點，他在皇馬的表現，也持續證明實力，但他在法國國家隊的生涯已經結束了」。

法足總主席落閘 賓施馬即反擊

此話一出不久，賓施馬即在twitter上反擊，他分享了Noel Le Graet的訪問片段後，再在新一段帖文中發炮：「Noel，我以為你不會干涉教練團的決定！希望你知道，我會決定是否結束自己的國際賽生涯。若你覺得我不應再入選，那就讓我代表其他我合資格的國家，走着瞧吧！」

賓施馬在社交網站上貼文，反擊足總主席。（Twitter／賓施馬）

事實上，賓施馬要轉換代表隊絕非易事，儘管他有阿爾及利亞血統，但他已多次代表法國出戰大小正式賽事，根據國際足協的規則，既已代表一個屬會出戰過正式賽事，就無法再代表另一屬會。

在爆出勒索事件後，案件受害者華布拿同樣未有再代表法國。（Getty Images）

至今未被定罪 賓施馬怒指華布拿撒謊

賓施馬在2015年雖捲入以性愛影片勒索華布拿的案件，一度因而被捕、更被定罪，他則提出上訴，案件至今在上訴階段暫停，仍未審結。綜合各方消息，華布拿當時被不知名人士以性愛影片勒索，要求他付錢，勒索者其後找上賓施馬的好友鋪橋搭路，賓施馬則被指在一次國家隊操練中，嘗試說服華布拿付贖金了事。

賓施馬其後被扣查，但他怒指華布拿說謊，「華布拿只想將我拖入泥沼、污名化我和我的家人……性愛影片？他最好講真話！」他及另一疑犯，亦指警方在案件中「不誠實」，在審理案件的過程中，亦發現警方處理案件手法有問題。