【足球】艾拉結束20年球員生涯　修讀教練課程望執教鞭

現年38歲的前法國國腳艾拉（Patrice Evra），正式結束20年的職業足球員生涯。曾經效力摩納哥﹑曼聯及祖雲達斯的艾拉，除了在球員生涯獲獎無數外，他在場內場外亦為球迷留下不少回憶。

艾拉在離開韋斯咸後，至今一直未有落班，他早前向意大利的《米蘭體育報》透露，正式結束20年的球員生涯。他在高掛球靴後將報讀歐洲足協的A級教練證書，積極準備在未來成為教練。艾拉除了在賽上屢獲殊榮外，他亦為球迷留下不少回憶。

艾拉在效力曼聯期間，協助球隊5度奪得英超冠軍。（Getty Images）

艾拉當年效力摩納哥，更助球隊打入歐聯決賽。（Getty Images）

艾拉在2011年12月，與當時效力利物浦的蘇亞雷斯在場上有爭執，而蘇亞雷斯更以種族歧視的語句侮辱艾拉，英格蘭足總在調查後判罰蘇亞雷斯8場停賽及罰款4萬英鎊，而二人在當季次循環聯賽，蘇亞雷斯在開賽前拒絕與艾拉握手。

蘇亞雷斯因在場上以種族歧視侮辱艾拉，更被停賽8場。（Getty Images）

艾拉多年曾效力的球會（按圖放大）

艾拉在場上同樣火爆，當他短暫效力馬賽時，為球隊出戰歐霸盃賽事。艾拉在賽事開始前熱身，但卻與馬賽的球迷發生爭執，他更一腳踢向在場邊球迷的頭部。馬賽隨即與艾拉解約，而他亦被歐洲足協當季全季停賽及罰款1萬歐元。

艾拉效力馬賽期間，踢向馬賽球迷的頭部，隨即被球隊解約。（Twitter截圖）

艾拉在曼聯的時期，雖然他與韓國球星朴智星及阿根廷的泰維斯來自不同地方，亦說着不同的語言，但無礙3人的友誼。當艾拉與朴智星離開曼聯後，兩人的友情依舊，艾拉更在2013年與朴智星一同現身韓國知名的綜藝節目《Running Man》，可見二人私交甚篤。

艾拉與朴智星私交甚篤，更曾一同出演韓國綜藝節目Running Man。（Getty Images）

在法國低組別球會出道的艾拉，曾經效力尼斯及摩納哥兩支法甲球隊，更協助摩納哥當年打入歐聯決賽，但可惜最終屈居亞軍。他在法甲的出色表現，被時任曼聯領隊費格遜的垂青，隨即成為球隊的必然主力，效力期間紅魔鬼5度奪得聯賽錦標及歐聯冠軍。艾拉在2014年夏天轉投意大利班霸祖雲達斯，連續兩季成為本地雙冠王，而他在離開祖雲達斯後，曾經短暫效力馬賽及韋斯咸。