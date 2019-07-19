【足球】法國名宿查斯古特醉駕被捕　一度拒絕接受測試並辱罵警員

法國名宿查斯古特（David Trezeguet）惹上官非，該名法國名將在意大利都靈因酒後駕駛被捕，他更在接受酒精呼氣測試時辱罵警員，其駕駛執照被吊銷。

現年41歲的法國前國腳查斯古特，在意大利蘭格（Langhe）與前祖雲達斯隊友甘莫蘭尼斯（Mauro German Camoranesi）出席品酒會後，與友人駕車返回都靈的路上被警員截停。

根據意大利傳媒《米蘭體育報》的報道，查斯古特被警員截停時，未有立即接受酒精呼氣測試，在1小時後才接受測試，但亦超出標準近3倍。查斯古特因酒後駕駛被警告及罰款，他的駕駛執照則被吊銷。據報查斯古特在接受酒精呼氣測試時，對警員的態度欠佳，除了一度拒絕測試外，更出言侮辱警員，指他們是窮人，收入不足2000元。

查斯古特以球會大使身份，四出出席活動。（資料圖片／Getty Images）

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查斯古特在祖雲達斯效力超過10年，期間協助球隊兩奪意甲錦標。他在2014年退役後，翌年起任祖雲達斯的大使，未知醉駕此事會否影響他的大使地位。

查斯古特是法國連奪世界盃及歐洲國家盃的成員之一，其中在2000年歐國盃決賽加時的入球，協助球隊奠定勝局。

查斯古特在2000年的歐國盃決賽射入奠勝一球，助球隊贏得冠軍。（資料圖片／Getty Images）