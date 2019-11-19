【FM2020攻略】一文睇盡高潛妖人　皇馬巴塞各擁兩名PA-95小將

著名足球遊戲《Football Manager 2020》已經推出正式版，有外國網站馬上整理球員數據，披露今年遊戲中的高潛質妖人。今年沒有球員獲得-10的PA（潛力），而PA有-95的球員則有6位，西甲兩大班霸皇家馬德里及巴塞隆拿各佔兩席。

在《Football Manager》的遊戲系統中，每名球員各有CA及PA，CA的意思是現在能力；而PA則是潛在能力，代表球員巔峰期最高可達的CA。CA及PA兩項數值最低為1，而滿分則為200。

對於部分年輕球員，《Football Manager》沒有訂出固定潛力，而是給予浮動潛力範圍，例如最高的浮動潛力範圍級別為-10，該球員在每次開始遊戲時，其潛力會由電腦在170至200中隨機決出。

《FM2020》的潛力（PA）範圍級別：

潛力-10代表潛力範圍由170至200

潛力-95代表潛力範圍由160至190

潛力-9代表潛力範圍由150至180

潛力-85代表潛力範圍由140至170

基安盧基當拿隆馬已經是意大利的主將，開game後可能隨機出160至190的PA。（Getty Images/資料圖片）

安素法迪今季爆紅，成為巴塞新寵，其PA亦有-95。（Getty Images/資料圖片）

遊戲資訊網站《Fmscout》整理了《FM2020》的球員數據，列出所有潛力範圍-85、-9及-95的球員。《FM2020》沒有球員擁有-10的潛力，僅有6名球員獲得-95的潛力，兩人效力意甲，4人效力西甲，巴塞及皇馬各佔兩人。

《FM2020》6名PA-95球員：

+ 2

在歐聯大放異彩的艾寧夏蘭特，PA有-9。（Getty Images/資料圖片）

曼聯小將格連活特的PA都有-9，開game後可能隨機出150至180的PA。（Getty Images/資料圖片）

至於在《FM2020》中潛力有-9的球員則有36位，當中有3名巴塞的球員，阿積士的小將亦有兩位，曼聯都有兩名青訓產品獲得-9的潛力。在-9潛力的球員當中，有些已經冒起，例如薩爾斯堡的挪威前鋒艾寧夏蘭特、韋斯咸的英格蘭中場迪格蘭賴斯。

《FM2020》36名PA-9的球員：

+ 32 + 31 + 30

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方便你COPY球員名：

PA-9.5球員：

Gianluigi Donnarumma、Matthijs de Ligt、Vinícius Júnior、Rodrygo、Jean-Clair Todibo、Ansu Fati

PA-9球員：