【FM2020攻略】一文睇盡高潛妖人　皇馬巴塞各擁兩名PA-95小將

著名足球遊戲《Football Manager 2020》已經推出正式版，有外國網站馬上整理球員數據，披露今年遊戲中的高潛質妖人。今年沒有球員獲得-10的PA（潛力），而PA有-95的球員則有6位，西甲兩大班霸皇家馬德里及巴塞隆拿各佔兩席。
在《Football Manager》的遊戲系統中，每名球員各有CA及PA，CA的意思是現在能力；而PA則是潛在能力，代表球員巔峰期最高可達的CA。CA及PA兩項數值最低為1，而滿分則為200。
對於部分年輕球員，《Football Manager》沒有訂出固定潛力，而是給予浮動潛力範圍，例如最高的浮動潛力範圍級別為-10，該球員在每次開始遊戲時，其潛力會由電腦在170至200中隨機決出。
《FM2020》的潛力（PA）範圍級別：
潛力-10代表潛力範圍由170至200
潛力-95代表潛力範圍由160至190
潛力-9代表潛力範圍由150至180
潛力-85代表潛力範圍由140至170
基安盧基當拿隆馬已經是意大利的主將，開game後可能隨機出160至190的PA。（Getty Images/資料圖片）
安素法迪今季爆紅，成為巴塞新寵，其PA亦有-95。（Getty Images/資料圖片）
遊戲資訊網站《Fmscout》整理了《FM2020》的球員數據，列出所有潛力範圍-85、-9及-95的球員。《FM2020》沒有球員擁有-10的潛力，僅有6名球員獲得-95的潛力，兩人效力意甲，4人效力西甲，巴塞及皇馬各佔兩人。
《FM2020》6名PA-95球員：
在歐聯大放異彩的艾寧夏蘭特，PA有-9。（Getty Images/資料圖片）
曼聯小將格連活特的PA都有-9，開game後可能隨機出150至180的PA。（Getty Images/資料圖片）
至於在《FM2020》中潛力有-9的球員則有36位，當中有3名巴塞的球員，阿積士的小將亦有兩位，曼聯都有兩名青訓產品獲得-9的潛力。在-9潛力的球員當中，有些已經冒起，例如薩爾斯堡的挪威前鋒艾寧夏蘭特、韋斯咸的英格蘭中場迪格蘭賴斯。
《FM2020》36名PA-9的球員：
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方便你COPY球員名：
PA-9.5球員：
Gianluigi Donnarumma、Matthijs de Ligt、Vinícius Júnior、Rodrygo、Jean-Clair Todibo、Ansu Fati
PA-9球員：
Moussa Wagué、Nicolò Zaniolo、Erling Haaland、Callum Hudson-Odoi、Moise Kean、Declan Rice、Hamed Junior Traoré、Exequiel Palacios、Mason Greenwood
Sandro Tonali、Myron Boadu、Diego Laínez、Jonathan David、Mohammed Ihattaren、Dominik Szoboszlai、Sergio Gómez、Thiago Almada、William Saliba
Fábio Silva、Yari Verschaeren、Amine Gouiri、Eduardo Camavinga、Ryan Gravenberch、Pietro Pellegri、Reinier、Sebastiano Esposito、Emanuel Vignato、Alessio Riccardi
Jude Bellingham、Ilaix Moriba、Pedri、Nicolò Armini、Troy Parrott、Rayan Cherki、Hannibal Mejbri、Naci Ünüvar