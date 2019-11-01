【FM2020】《Football Manager》測試版上架　盤點金球獎30人數值

《Football Manager 2020（下稱FM 2020）》在11月19日才推出正式版，但測試版已經面世。《FM》有專業的球探隊伍，而且資料庫極大，所以球員的數值都值得球迷參考。入選今年金球獎最後30強的球員，在《FM2020》中有怎樣的數值？一起搶先看吧！

如果你已經在遊戲平台Stream預購《FM2020》正式版的話，現在就可以在帳戶上下載測試版《FM2020》。在正式版推出的11月19日前預購，也可以在這段時間獲得測試版，先玩為快。測試版是接近完成的版本，玩家可能在遊戲其間遇上錯誤及問題。遊戲中有報告錯誤的選項，讓玩家向遊戲商回報問題。

盤點新版《Football Manager》6大特點 更難屯積小將

美斯有10項數值20！（Getty Images）

最受球迷關心的是，由《FM》球探團隊所定出的球員數值。《FM2020》收錄球員那麼多，相當不能盡錄，那麼就挑選今年金球獎最後30強的球員，讓大家看看這班球壇最頂尖球星的數值。

金球獎30強球員的《FM2020》數值（按圖放大）：

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