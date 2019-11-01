【FM2020】盤點新版《Football Manager》6大特點　更難囤積小將

深受球迷喜愛的足球遊戲《Football Manager》將於11月19日推出2020年的新版，而測試版則已經上市。究竟《FM2020》有什麼值得留意的地方？英國《每日鏡報》撰文，介紹這版本的6大特點。

球會訂出5年計劃

《FM2020》將新增球會遠景的功能，由首天上任主帥起，玩家會獲得一個5年計劃。玩家不但要考慮達到球季目標，還要做好部署，要在未來幾季逐步達到球會及班主的目標。

不同的球會有不同的目標，除了錦標之外，球會還會要求你重用青訓，或者尋找重頭轉會。舉阿仙奴為例，球會的短期目標是重返歐聯，而在2022年後，球會要求更多的目標，例如嚴格控制轉會支出，並充分利用青訓球員。

《FM2020》將會在11月19日推出正式版。（網上圖片）

強化模擬比賽水平

《FM2020》將加強比賽模擬的AI水平，進攻與防守皆有改善，球員會有更多無球跑動，球員在射門或傳中前會盡量使用慣用腳。遊戲商亦重寫了有關防守的程式碼，中堅會更關注周圍發生的事，中場亦會回追球員。

此外，天氣因素會更大影響天氣；在過去的系列，天氣對比賽影響不大。在冬天的時候，球場表現會爛得較快，喜歡踢地面進攻的球隊會受影響。

球會為玩家制定了5年計劃。（遊戲截圖）

18歲小將更渴望一隊機會

不少玩家都喜歡在《FM》遊戲中囤積小將，但在《FM2020》中的難度將會大增。在新版中，球員由18歲起就會爭取一隊上陣，只是租借的話並不能滿足他們。

遊戲中，會要求玩家制定一個上陣時間分配方案，讓球隊知道你如何提拔年輕球員，或者減少老將的上陣時間來為年輕球員騰出機會。如果你未能履行方案的話，球員會要求離隊。小心你的小將會成為下個查頓辛祖，為上陣而離開曼城轉投多蒙特！從另一角度看，這個功能對小球會有利，球員在轉會時，會更多考慮上陣時間。

除了成績外，球會還要求玩家踢出風格。（遊戲截圖）

贏冠軍不代表一切

在《FM2020》中，錦標並非代表一切，就算贏了冠軍，若果玩家的風格哲學有違球會方針，仍可能被炒。舉例說，球會要求你重用年輕球員，但如果你不斷在轉會市場買球星，就算贏冠軍，你亦可能被炒。

在之前的《FM》系列之中，一直有球隊戰術風格，但更多是贏波之外的錦上添花，讓玩家「過癮」，但在《FM2020》中，風格及哲學關係帥位。例如球會要求你踢漂亮足球，若果你用防守足球贏冠軍，不尊重球會的傳統文化，都可能被炒。

現時是測試版，左下角有報告錯誤，右下角則寫明是beta版。（遊戲截圖）

改善門將撲救

《FM2020》亦改進了門將的程式碼，讓門將有更正常的撲救，改善可能在於小處，例如門將撲救會撲波往門柱兩邊，而非撲回禁區中。

不用從頭建立默契

球員間的關係在《FM》系列之中並非新事物，而在《FM2020》之中，當你入主一支球隊前，球員之間已經建立了關係。舉例說，若果你帶熱刺，你不用從頭開始培養艾達韋列特及維頓漢的默契。在買人的時候，你可以考慮一些曾經做過隊友的球員去拍檔踢前鋒、中場或者後衛。