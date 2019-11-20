半年前，熱刺攀至球會歷史上的巔峰，首次躋身歐聯決賽，得到亞軍，但如今成績一落千丈，聯賽排下游，功勳主帥普捷天奴黯然下台。熱刺之衰，實非半季之事，上季已見端倪，只是被歐聯決賽所掩蓋。長期以來的兵疲將倦，人心思變，拖延不了多久，終於爆發。

上季尾，大破多蒙特，力克曼城，反勝阿積士，歷史性首次打入歐聯決賽，縱不敵利物浦得亞軍，但熱刺彷彿朝氣勃勃，氣勢如虹。其實，那時熱刺已經是強弩之末，拚盡背水一戰的鬥志，忘卻疲憊不堪的身心，希望創造奇蹟，最終未竟全功。

熱刺上季尾在歐聯高歌猛進的同時，英超成績卻急走下坡，便是球隊下滑的端倪；他們作客頻吃敗仗，接連不敵車路士、般尼、修咸頓、利物浦、曼城及般尼茅夫。當時大家以為熱刺是故意留力歐聯，但很可能是根本無能為力，球員已經視歐聯決賽為孤注一擲的「Endgame」。

熱刺上季尾在歐聯表現搶鏡，淘汰阿積士、曼城及多蒙特。（Getty Images/資料圖片）

普捷天奴在2014年夏天接掌熱刺，逐步建立球隊的骨架，首季最大的變動是提拔哈利卡尼，自此確立了熱刺近幾季的進攻核心。2015年夏天，普捷天奴買入比利時中堅艾達韋列特及韓國鋒將孫興慜，並重用迪利阿里及艾歷迪亞，加上原有的基斯甸艾歷臣、維頓漢及洛里斯，便大致完成組軍，之後幾季簽入的僅是輪換球員，甚至有段時間完全沒有增兵。換言之，現時熱刺的班底在4年前起已經合作。

這4年間，這支年輕有活力的熱刺，不斷進步，以一個缺少替補球員但默契好的陣容，多線作戰，穩定地排聯賽前4名，但年復年，季復季，總未能突破樽頸，與錦標無緣，爭四已經難以令這班正值巔峰的球員滿足，可能開始洩氣。有的球員可能感到厭倦，有的可能感到無力，亦有的可能耽於安逸。

熱刺上季尾與歐聯冠軍擦身而過，在決賽不敵利物浦。（Getty Images/資料圖片）

曾效熱刺及曼聯的貝碧托夫在10月中指出了問題，他說：「我記得費格遜說過，球隊4年左右便需要一次更新換代，因為時間久了，有些球員會變得浮躁，有的會過得安逸，所以你要買人。很多熱刺球員效力太久了，他們需要改變以及壓迫感。」

對於這班對球隊現況厭倦、無力、安逸的熱刺球員而言，歐聯決賽是強力的興奮劑，激起他們的鬥志及體能。這是他們這個班底最接近冠軍的一次，而且是最頂級的榮譽，球員難免視之為最後一戰。歐聯決賽後，興奮劑藥力已過，球員在體能及精神上，便會出現疲態，甚至比上季的情況更差。

普捷天奴自2014年上任後，帶領熱刺的成績穩步上揚，但始終與錦標無緣。（Getty Images/資料圖片）

在普捷天奴麾下，熱刺第一次最接近錦標的是14/15球季的英聯盃，他們在決賽不敵車路士。（Getty Images/資料圖片）

普捷天奴今季很想再次激起球員的鬥心，令更衣室再團結一致去爭勝，但他失敗了，正如那條拉得太盡的橡皮筋，斷了就沒法還原。前利物浦中堅加歷查上月在電視節目中都講到類似的觀點，他說：「這支熱刺的時代已經結束了。他們上季打入歐聯決賽掩蓋了很多問題。」

熱刺如今之頹，是為了還前幾季的「債」。什麼債項？在今夏之前，熱刺有517日沒有在轉會市場買人，他們還的是過分消耗現有球員心力的債。有段時間不作小修小補及保養，換來現在不得不進行的大維修。

加歷查在上月講到：「熱刺需要重頭開始，或者需要一名新教練。我不是說現任教練不好，而是球隊需要轉換風格或者思想，行另一條路，建立另一套陣容。」他補充，陣容老化，主席利維都有責任。就算今季簽入尼當比利，但已經太遲了，新球員未融入到，例如賴恩施斯隆及盧施素受傷患困擾，而舊人已經凋零。

熱刺有超過一年時間沒有買人，今夏又沒有清走冗員，相信這是主席利維的責任。（Getty Images/資料圖片）

此外，還有一個因素令熱刺球員覺得去年歐聯決賽就像「Endgame」，就是星散的感覺；而對今季形成更大問題的是，最後星沒有散到，但人心散了。

基斯甸艾歷臣、維頓漢及艾達韋列特同樣在明年約滿，大家原本預期他們會在今夏離隊，相信他們自己及隊友也是這樣想，當然希望在離別前合力創一番成就，爭取歐聯奪冠。

一個夏天過去，基斯甸艾歷臣、維頓漢及艾達韋列特竟然沒有離隊，但全部都沒有續約，加上丹尼路斯、奧里亞及雲耶馬等有離心的球員亦留隊，整個更衣室可能瀰漫住一種各散東西的氣氛，人人彷彿各自盤算後路，大大影響到軍心。因此，熱刺在今夏轉會窗無法清走一班心已不在熱刺的球員，亦令球隊的問題變得嚴重。

熱刺近期成績下滑，令人失望。（Getty Images/資料圖片）

熱刺的問題有近因、有遠因，如果要深入說的話，還涉及人工結構、興建球場的壓力等因素，但只從競技角度出發，球員心力消耗過大是主因。

現在是季中，球員陣容無法變，變的只有教練，普捷天奴只好以烏紗還債。

熱刺希望以換帥這種最簡單的改變方式，亡羊補牢。