【英超】傳摩連奴日內入主熱刺　普捷天奴成曼聯下任主帥大熱

熱刺昨晚解僱領隊普捷天奴的團隊，雖然聲明中未有提及接替人選，但包括權威媒體《BBC》的英國傳媒紛紛披露，前曼聯主帥摩連奴將接掌熱刺，最快在今日落實。

英國權威媒體《BBC》報道，56歲的摩連奴（Jose Mourinho）是熱刺的頭號目標；若果熱刺與摩連奴的經理人談判順利的話，預計最快在當地時間今日早上宣布摩帥上任。該報道稱，熱刺內部的員工愈來愈相信，若果談判順利，摩連奴可以熱刺新領隊的身分在周四舉行記者會。

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英國傳媒披露，摩連奴正與熱刺談判，最快今日達成協議。（Getty Images）

自從上季中遭曼聯解僱後，摩連奴居於倫敦，一直未有執教其他球隊，據報他曾拒絕了一些在中國、西班牙及葡萄牙的工作機會。在普捷天奴被熱刺解僱後，傳聞般尼茅夫的賀維（Eddie Howe）、RB萊比錫的拿基斯文（Julian Nagelsmann）以及前祖雲達斯教練艾歷尼（Massimiliano Allegri）都是接任的熱門人選，但摩連奴則是頂頭大熱。

熱刺將於周六（11月23日）出戰英超，作客韋斯咸。

摩連奴成為下任熱刺領隊的頂頭大熱。（網上截圖）

由於戰績欠佳，熱刺在當地時間昨晚（11月19日）在官網宣布，解僱領隊普捷天奴及其教練團隊。主席利維在聲明中表示：「我們真的不願意作出這個改變，這個不是董事局輕易及倉卒所作的決定。令人遺憾的是，上季尾及今季初的國內比賽成績令人失望。董事局不得不下作出艱難的決定，我們與普捷天奴的教練團隊一起經歷了很多難忘的時刻，不過我們要為球會的最大利益着想。」

「普捷天奴及他的團隊永遠是我們歷史的一部分。在興建新球場期間，他帶領球隊離開主場比賽，支撐了一段困難的日子，為我們帶來溫暖及積極的態度，我對此表示欽佩。我要感謝他及其團隊所貢獻的一切，他們永遠都會受我們歡迎。」

熱刺在當地時間昨晚宣布解僱領隊普捷天奴及其教練團隊。（網上截圖）

利維續說：「我們擁有一套充滿才華的陣容。我們需要重新激發球隊的活力，為我們的球迷踢出一個積極的球季。」熱刺最後在聲明表示，會在適合的時候公布接任的教練。

此外，被炒的普捷天奴一躍成為下任曼聯領隊的頂頭大熱，多間博彩公司都列他為大熱門，賠率急升溫，在艾歷尼、羅渣士及白蘭斯等人之上。