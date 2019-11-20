【英超】普捷天奴5年歲月瑕不掩瑜　為熱刺立下4大功勞　

普捷天奴自2014年接掌熱刺，至昨晚被解僱，帶隊5年半，成為球壇名帥。儘管這名47歲阿根廷教練如今黯然下台，但瑕不掩瑜，他為熱刺留下了不可磨滅的功績。就憑以下4大功勞，他足以載入熱刺史冊。

提拔哈利卡尼

在普捷天奴執教熱刺前，哈利卡尼寂寂無名，只是一個平凡的新秀，上陣時間不多。就在普帥執教的第一個球季，當年21歲的卡尼大爆發，在歐霸附加賽入兩球，之後在歐霸分組賽頻頻建功，包括對卓普利斯大演帽子戲法。

由2014年11月起，卡尼取代蘇爾達杜及艾迪巴約，成為熱刺的首席中鋒，開始在英超擔正。這一季，卡尼不負普捷天奴期望，單季攻入21個聯賽入球，之後卡尼愈踢愈好，兩奪英超神射手，成為球壇其中一位最優秀的中鋒。

哈利卡尼的成功對熱刺意義重大，他應該是自連尼加後，熱刺擁有最出色的英格蘭本土前鋒。過去多年，英格蘭首席球星都效力曼聯、利物浦或車路士，例如碧咸、奧雲、謝拉特、林柏特、朗尼，但如今英格蘭首席球星卡尼，正是熱刺的出品。

普捷天奴起用卡尼為首席中鋒，造就了這名英格蘭首席球星。（Getty Images/資料圖片）

穩定地躋身前4名

在哈利列納的年代，熱刺都踢過歐聯，但並不穩定，可能今季有得踢，下季就會被踢出前4，歐聯資格更似是意外驚喜。普捷天奴領軍前，熱刺的定位是一支「搞局」的黑馬，實力在曼城、曼聯、利物浦、阿仙奴及車路士之下，排到第4位已經是一番成就，更多是留守第5到6的歐霸資格席位。

普捷天奴來到，改變了這一切，帶領熱刺更上一層樓，由坐5望4的黑馬，變成一支穩定地出戰歐聯，並有機會挑戰冠軍的球隊。在首個球季，普捷天奴的熱刺排名第5，但之後4季，熱刺全部排名前4以內，其中在16/17球季，他們更得到亞軍。

全靠普捷天奴給予熱刺在成績上的提升，熱刺才能與其他「big 6」球隊並駕齊驅，成為一支真真正正的英超強隊。再者，穩定出戰歐聯，可以增加球隊在商業及轉播的收益，並增強對球星的吸引力，例如留得住哈利卡尼。

在普捷天奴帶領下，熱刺連續4季踢歐聯。（Getty Images/資料圖片）

打入歐聯決賽

在普捷天奴的帶領下，熱刺晉身為英超強隊，但在歐聯層面上，卻只屬二流隊伍，晉級淘汰賽已經是盡頭，直至上季，熱刺迎來一次歷史性的突破。他們在16強一鳴驚人，兩回合計以4：0大勝多蒙特。

來到8強對曼城，外界都以為熱刺晉級無望，怎料他們淘汰了曼城！入到4強，首回合主場對另一支奇兵阿積士輸0：1，但次回合作客大反擊，靠作客入球勝出，球會史上首次打入歐聯決賽。儘管熱刺在決賽輸波，但創球會最佳歐聯成績的成就，足以令普捷天奴永載史冊。

熱刺上季打入歐聯決賽。（Getty Images/資料圖片）

搬入新球場

普捷天奴有項較為人忽略的成就，是他經歷了熱刺更新主場的整個過程，他帶領熱刺由白鹿徑走到暫居的溫布萊，再在溫布萊去到擴建白鹿徑後的熱刺球場。先說競技方面，適應溫布萊並不容易，普捷天奴都花了一點時間，最初在溫布萊比賽還是輸多贏少。

熱刺球場可容納6.2萬人，據報造價高達10億鎊，熱刺要找銀行融資，並靠本身的收入承擔。由14/15球季起，普捷天奴領軍，熱刺除了成績穩定上揚，財政亦愈來愈好，熱刺每年的收入都大幅上升。17/18球季，熱刺的除稅後盈利創紀錄的1.13億鎊，收入由3.1億鎊增加至3.8億鎊。