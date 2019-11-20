【英超】熱刺請摩連奴瓦解傳聞　阿仙奴球迷網上齊齊感激死敵

熱刺周三（20日）宣布任命摩連奴接替普捷天奴成為新一任領隊，阿仙奴球迷十分高興，更於社交網上感謝死敵聘請摩連奴，理由源自一個傳聞。

阿仙奴近5場不勝，而且又爆出格列沙加對手水晶宮一戰，被換出時發脾氣丟掉隊長臂章激嬲「廠迷」的場面，令到艾馬利帥位岌岌可危。

數周前已傳出摩連奴將會回歸英超的消息，近日更被傳成為取代阿仙奴領隊艾馬利的一大熱門，但這名車路士及曼聯前領隊周三與熱刺簽下3年合約到2023年夏天，代替領軍5年的領隊普捷天奴，「新廠長」傳聞隨即煙消雲散。

普捷天奴日前被熱刺解僱。（Getty Images）

英媒曾傳出摩連奴成為阿仙奴下一任領隊大熱。（Getty Images）

摩連奴曾執教車路士及曼聯兩大阿仙奴勁敵，又多番出言侮辱前領隊雲格，「廠迷」都對這名葡萄牙教頭恨之入骨，若真的由摩連奴代替艾馬利，將會是廠迷的惡夢。現在摩帥成為熱刺主帥，阿仙奴球迷即時上網表態。

阿仙奴球迷網上感謝熱刺（按圖放大）

廠迷：「聖誕提早來臨了！」

廠迷在網上感謝熱刺請摩連奴，因為這樣就肯定摩連奴成為阿仙奴領隊的一日永遠不會來臨。有球迷更直言：「摩連奴不來阿仙奴真的是最好的禮物，聖誕提早來臨了！」阿仙奴在英超至少要等到4月25日才會與熱刺對壘，在熱刺球場上演「北倫敦打吡」。

阿仙奴近期成績下滑，開始傳出會方準備艾馬利繼任人選的消息。（Getty Images）

本周英超直播賽程：