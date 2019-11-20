【英超】加歷查評熱刺聘摩連奴　「他可幫熱刺跨過最後屏障」

炒普捷天奴、請摩連奴，熱刺手起刀落進行改革，但外界都質疑熱刺聘用摩帥能否扭轉頹勢。 不過，利物浦名將加歷查就認為摩帥的履歷表已證明，該名葡萄牙籍名帥有能力在熱刺取得成功，

普捷天奴領軍5年，連續4季取得英超前四，去季更殺入歐聯決賽，可惜最後不敵利物浦與冠軍擦身而過。熱刺今季表現不佳，現時於聯賽只排第14，比今周對手韋斯咸只高兩位，最終於英國時間周二傍晚遭熱刺解僱，摩連奴不足12個小時獲聘。由於摩帥之前在曼聯戰績不佳，而且戰術風格與熱刺有點格格不入，外界質疑熱刺倉猝請人的決定，但加歷查反而認為摩帥可領熱刺走出低潮。

加歷查認為摩連奴有能力在熱刺取得成功。（路透社）

「摩連奴有普捷天奴沒有的履歷」

加歷查接受《天空體育》訪問時說：「摩連奴想再次於一流球隊執教，外界看他的履歷都會質疑他在曼聯為何會這樣失敗，但他看整個C.V.時，他的生涯極之成功。他有的正是熱刺現時欠缺的，那就是成功。這是普捷天奴就算做得再好，熱刺也沒有的東西。」

熱刺去季殺入歐聯決賽，可惜最後功虧一簣。（Getty Images）

普捷天奴領軍5年受到不少讚賞，但今季成績下滑，最終被炒。（Getty Images）

摩連奴2000年成為賓菲加教頭後，19年執教生涯獲將無數，其中包括領車路士3奪英超冠軍，更在2009至10年球季帶領國際米蘭成為「三冠王」。雖然捧盃無數，但摩帥教波多數都捱不過3季，一直都為外界焦點話題。摩帥雖然帶領曼聯奪得2016至17年球季歐霸盃冠軍，令這支英超勁旅重返歐聯，但2018至19年成績「走樣」，最終「紅魔」在聖誕快車期間「送大禮」解僱摩連奴。

摩帥近一年期間雖屢傳出山，但一直都只聞樓梯響，反而兼職電視評述有聲有色，不時有獨到分析，更在去季歐聯決賽與其死敵、前阿仙奴領隊雲格聯手評論球賽。