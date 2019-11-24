【英超】利物浦得VAR之助小勝水晶宮　阿仙奴補時逼和修咸頓

利物浦在本季英超保持不敗身，他們作客水晶宮，憑沙迪奧文尼及費明奴各建一功，2:1險勝水晶宮，開季13戰取12勝1和。

利物浦有祖爾麥迪比膝部受傷，繼續由洛夫雲與雲迪積克扼守中路，而張伯倫任正選，沙拿先列後備。不過，主場出擊的水晶宮在上半場搶得較多攻勢，上半場更曾入球。41分鐘，米利禾積域右路角球點附近開出罰球，韋拿杜姆頭槌頂後，被中堅湯堅斯攝入後柱頂入。但VAR指佐敦阿休在小禁區推跌洛夫雲，判入球無效。兩軍上半場射門質素欠佳，只得水晶宮有一次埋門中目標，結果互無紀錄完半場。

湯堅斯伏兵遠柱頂入，但被VAR判無效。（路透社）

下半場開賽4分鐘，利物浦由沙迪奧文尼先開紀錄。羅拔臣左路傳中，水晶宮後衛有誤會，令皮球在後衛之間漏過。文尼雖然「射唔應」，但皮球彈中近柱後出現「怪篩」，彈中遠柱後入網。

文尼射出彈地波，去勢弱但角度刁鑽，製造入球。（Getty Images）

水晶宮未能領先反落後，依然不斷壓逼利物浦，製造不少攻勢，82分鐘終有回報。安祖斯唐辛傳送，助禁區中央的韋費特沙夏施射破關而追平。

沙夏為水晶宮扳平。（Getty Images）

惟利物浦只消3分鐘便以牙還牙，開出角球後引發門前混戰。水晶宮守衛未能解圍，皮球溜出小禁區，被費明奴近門射入，為利物浦奠定勝局，贏2：1。他們賽後以37分領先聯賽榜。

費明奴「擺盡腳」一燙，為利物浦全取三分。（路透社）

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