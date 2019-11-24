【東京奧運．七欖】香港隊全力備戰明年遺材賽　李卡度：不可放棄

香港七欖代表隊一連兩日在韓國仁川出戰東京奧運亞洲區資格賽。實力強橫的港隊呼聲極高，1分未失下進入決賽，卻在加時即時死亡階段，敗予資格賽東道主韓國。 一眾港將賽後難掩失落，卻展現出作為欖球員的堅強，決意失落過後，就重新出發，全力準備明年世界遺材賽。

韓國在即時死亡階段達陣一刻，全隊為創下歷史興奮歡呼；本以為這一幕會出演在自己身上的港隊眾將，只得在雨中失落地跪倒。



「今屆較2015年更失落……」李卡度賽後與姚錦成一同受訪，這位27歲港將坦言自己上屆仍年輕，感受不及今次深，「今年完成香港國際七人欖球賽後，全隊一直將焦點放在（奧運）資格賽，放了很多心機、也很有信心取得資格……」

對31歲的姚錦成而言，今次大有可能是他最後一次爭取奧運資格。（Ike/HKRU）

到底哪裏出錯了？



已是最後一屆衝擊奧運資格的姚錦成，給出自己的見解：「這支韓國隊的球員，我們全都對壘過，已有經驗，但我們在最後的時刻有點緊張，每一下都想做突破，卻反而失去隊形。這是一次很好的經驗，所有隊員都應該學懂在關鍵時刻如何控制情緒」。



阿成雖失望，但認為港隊所有球員的演出都值得肯定：「其實整個資格賽，所有人的表現都十分好，現在我們很失落，但下星期休息過後，就要開始準備世界系列賽資格賽、進而準備明年的遺材賽」。

韓國隊打法機動、且有主場氣勢，令港隊陷苦戰。（Ike/HKRU）

韓國七欖首度取得奧運資格。（twitter/Asia Rugby）

李卡度同樣信念堅定：「始終仍有一個機會，不可以放棄！可能這是阿成的最後一屆，不代表已經沒有機會，希望未來的6個月間，我們把握每場比賽，包括7s（指香港國際七人欖球賽），給自己更好的機會」。