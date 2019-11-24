【東京奧運．七欖】香港隊資格賽1分不失晉決賽　誓挫韓國闖奧運

2020年東京奧運亞洲區外圍賽，力爭首次出戰奧運的香港男子七人欖球代表隊，先後在8強及4強擊敗阿富汗和菲律賓，以1分不失的超強姿態強闖入今日（24日）下午的決賽，將惡鬥東道主韓國，向東京奧運全速前進。

9支球隊為一張東京奧運入場券「爭崩頭」，昨日在兩場分組賽均零封對手的港隊，晉身8強後與身形較前兩隊強悍的阿富汗對壘。

港隊較前兩仗受到更大壓制，在開賽5分多鐘才由李忠斯（Lee JONES）達陣先開紀錄。不過，屬亞洲頂級勁旅的香港，在走位、力量、速度始終技勝一籌，挾14：0返回更衣室後，下半場由史圖戴爾（Hugo STILES）把握機會迅速為港隊達陣。

31歲的姚錦成視今屆為最後奧運探戈，盼能為港隊創下歴史。（香港欖球總會提供）

兩分多鐘後，視今屆奧運資格賽為「最後機會」的姚錦成突破重圍達陣，黎萬利（Ben RIMENE）射入附加罰球，港隊領先28：0。最終港隊在高凡戴爾（Michael COVERDALE）與T.麥堅（Thomas McQUEEN）先後接應傳送突圍成功，以38：0力保不失並躋身4強。

20歲的丹馬克（右）成功突破阿富汗防守。（香港欖球總會提供）

4強雨戰港隊開殺戒 繼續零封對手闖決賽

闖入4強後，港隊在雨中迎戰亞洲系列賽名列第6名的菲律賓，上半場初段並未佔有太大優勢，攻勢被對手多番攔截，在4分多鐘才由史賽爾斯（Hugo STILES）先開紀錄，由韋兆新（Russell WEBB）踢入加罰，港隊領先7：0。完半場前，史賽爾斯再以懲罰達陣（Penalty Try）把領先比數拉開至14：0。

下半場，搶攻的菲律賓敵不過港隊的嚴密防守，在一次混戰中被李卡度搶回皮球，成功將對手攻勢停下，其後港隊在T.麥堅（Thomas McQUEEN）與丹馬克（Max DENMARK）先後接應傳送，突圍達陣再拉開差距，最終港隊以26：0在雨戰中取勝，殺入決賽。

香港隊（左）將在決賽惡鬥東道主韓國。（香港欖球總會提供）

另一場4強賽，由資格賽東道主韓國對另一勁旅中國，長時間落後的韓國在末段驚險達陣再踢入附加踢，追成7：7，將比賽延至突然死亡階段，韓國終成率先達陣的一方，以12：7鎖定勝局，打入決賽，意味香港需與韓國在決賽爭奪唯一一席奧運資格。決賽將在香港時間下午4時30分展開，香港欖球總會Facebook專頁繼續作直播。