【東京奧運．七欖】香港隊倒灶負韓國　明年世界遺材賽再爭資格

香港男子七欖隊，以雅加達亞運會奪金陣容，出戰韓國仁川舉行的東京奧運亞洲區外圍賽。 儘管被視作賽事大熱門、進入決賽前更是1分未失，但香港最終在決賽的加時階段，敗予表現出色的東道主韓國隊，要待明年的世界遺材賽再爭資格。

七人欖球在去屆首次登上里約奧運舞台，惟港隊在4年前的亞洲區外圍賽決賽上敗予日本、痛失奧運資格。昔日主力已成老將，由於日本以東道主身分取得奧運資格，無需再參加外圍賽，香港七欖隊成為今屆外圍賽冠軍大熱，其陣容亦是歷屆最成熟。

香港七欖代表隊晉級過程：

+ 8 + 7 + 6

韓國盡顯地主優勢 兩度反擊得手反勝



捲土重來的港隊以一球不失姿態闖入冠軍戰，面對佔盡主場優勢、4強加時反勝中國的韓國隊，雙方甫開賽便爭持不下，數度互換球權仍未能衝破敵方防線，其後港隊在4分40秒終打破缺口，李忠斯（Lee Jones）在接應傳送突破重圍直奔底線達陣，賀迪（Jamie Hood）射入加罰，港隊半場憑此球領先7:0。



不過，有地利優勢、且有不少主場球迷聲援的韓國隊一直頑抗，比港隊之前任何一支對手都更強韌，到12分鐘Park Wan Yong成功突圍達陣，Lee Seong Bae踢入加罰，追平成7：7，成為港隊在今屆資格賽首個失球，法定時間結束後兩軍進入突然死亡階段。面對韓國固若金湯的防守、不斷走位短傳、高速反擊，港隊似苦無對策，終遭Chang Yongheung連過兩人達陣，香港以7：12反勝為敗，大熱倒灶，將奧運資格拱手讓予韓國。



香港七欖要晉身東京奧運並未完全絕望，仍能以亞洲區外圍賽次名的身份，進入明年6月舉行的世界遺材賽，但就需要與來自其他洲份的強敵，一同爭奪1個資格，難度極高。