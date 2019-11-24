【J League】柏雷素爾狂炒京都創兩大紀錄　橫濱FC 13年後再戰J1

J League 2平日或不太多香港球迷留意，但今天（24日）的煞科日，卻出現了兩大震憾場面。 以為有三浦知良、中村俊輔等名宿壓陣的橫濱FC，13年後再戰J1，已經是最大亮點？未料早已提前鎖定以J2冠軍升班的柏雷素爾，竟交出更震憾場面──以破紀錄比數大炒京都不死島，為球季劃下圓滿句號。

柏雷素爾上季意外降班，但不少J1原班陣容仍隨軍出戰J2，實力亦顯然高於其他J2球隊。上一輪擊敗町田澤維亞後，已提前鎖定J2冠軍，在次級聯賽一季後返回J1。

煞科戰返回主場對京都不死鳥本是「風流波」，眾將卻私毫未有鬆懈，僅上半場就有肯亞前鋒奧隆加大演帽子戲法、加上瀨川祐輔建功，未換邊已4：1領先有小屋松知哉破蛋的京都。日本媒體的報道，指京都當刻已喪失戰意。

奧隆加單場攻入8球，創下J League單場個人入球最多紀錄。（J League）

柏雷素爾捧走J2冠軍獎盃，他們在2011年升上J1後即奪得冠軍，今次可否重演奇蹟？(J League)

13：1大勝連破兩項紀錄

早已籌辦一系列慶祝活動的柏雷素爾未有收手，日媒以「噴火」來形容柏的攻勢──除了基斯坦奴怒轟3球、馬菲奧斯沙維奧亦有建樹，奧隆加更是再狠狠地攻入5球，終以13：1瘋狂大勝，單場入13球創下了J League所有級別賽事的單場入球數字，而奧隆加獨力射入8球，亦創下了J League單場個人入球最大紀錄。

橫濱FC明年出戰J1，對於原有陣容是極大考驗。（J League）

至於J2另一席升班資格，則由橫濱FC取得，這支有三浦知良、中村俊輔、松井大輔等一代名將壓陣的球隊，上半季一度陷入排在J2第14位的困境，但自從換上前柏雷素爾主帥下平隆宏任監督，戰績大躍進，更在煞科日以2：0力克FC愛媛，鎖定聯賽第2位，相隔13個球季後再戰J1。

值得留意的是，曾來港效力橫濱FC（香港）及YFC澳滌的日將福田健二，目前在橫濱FC擔任強化部長。