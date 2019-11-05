【J League】大衛施華「與日有緣」　下季或轉投札幌與母親有關？

札幌來年有奧運馬拉松，亦可能上演西班牙打吡。 曼城中場大衛施華宣布季尾約滿後離隊，早有傳聞轉赴美職聯（MLS）「養老」，加盟來年碧咸擁有的新球隊。但日職聯（J-League）球隊北海道札幌岡薩多傳聞有意洽商，該世界盃冠軍赴日獻技。若然成事，J-League的西班牙打吡，來季繼續上演。

日本傳媒報道，33歲的大衛施華季後離開曼城，去向未定。碧咸成立的球隊國際邁阿密（Inter Miami）來年正式參戰MLS，欲邀大衛施華助拳。不過，報道引述知情人士指，J-League多家球會亦拋出橄欖枝，而施華的母親日本人，令施華有興趣赴日。而多家球會，包括已擁有恩尼斯達及大衛韋拿的神戶勝利船均已出手，「但札幌對洽談最為熱心」。

施華在開季前隨曼城訪日，對戰橫濱水手。（Getty Images）

西班牙2010年世界盃冠軍成員，已有3人先後在J-League獻技。除了恩尼斯達及大衛韋拿仍然效力神戶，費蘭度托利斯已於今夏在鳥栖砂岩掛靴，更在生涯一仗與神戶合演打吡。若然大衛施華加盟札幌，來季J-League西班牙打吡繼續上演。

恩尼斯達（右）今季送費托一程，來季又有機會跟國家隊隊友相約在日本。（Getty Images）

J-League近年不斷向步入球員生涯暮年的世界頂級球星招手，主因是電視轉播收益大增，令各球隊有力展開「軍備競賽」。而日本的生活環境較佳，如治安水平較好，亦吸引球星來投。