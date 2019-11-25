【英超】哈利卡尼投摩連奴信任一票　熱刺眾將上門造訪普捷天奴

不少人將摩連奴與獎盃掛鉤，摩帥帶領熱刺的首仗旗開得勝，隊中主力哈利卡尼亦有進帳，他深信摩連奴能夠領導熱刺奪冠。 前主帥普捷天奴突然離職，使熱刺上下大為震驚，而哈利卡尼與普帥的關係斐然，該名英格蘭前鋒特意前往普捷天奴的家中詳談。

摩連奴首度帶領熱刺出戰，他成功保持上任首仗的佳績，在孫興慜﹑哈利卡尼及盧卡斯莫拉各建一功，結果以3：2力克韋斯咸，全取3分。

摩連奴在執教生涯中曾奪得超過20項錦標，所以外界預料摩帥能為熱刺帶來期待已久的獎盃。哈利卡尼直認不諱渴望錦標，並認為摩連奴可以帶領他們實現獎盃夢，「摩連奴毫無疑問地相當追求勝利，他的執教往績有目共睹，而我亦十分期待為球隊贏得錦標，所以我會繼續努力。摩連奴的地位德高望重，亦可為球隊帶來額外的信心，球員亦希望展示他們的能力，爭取各自的位置。」

哈利卡尼在摩連奴上任首仗亦有進帳。（路透社）

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哈利卡尼重申在普捷天奴麾下亦有相同的爭勝心，可惜當時未能做到。卡尼與普捷天奴的關係不俗，當普帥被熱刺解僱後，卡尼亦有在社交網站向他致意，而該名英格蘭尖刀特意造訪普帥，「普捷天奴被球會解僱的消息震驚全隊上下，所以我早前在他家與他見面，並有愉快的對談，很高興可以在摩連奴履新前完成。」

普捷天奴與哈利卡尼的關係不俗，卡尼亦特意上門造訪。（Getty Images）

哈利卡尼表示摩連奴的上任，有望為球隊帶來錦標。（路透社）

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艾歷迪亞（Eric Dier）同樣對普捷天奴被炒感驚訝，並相信摩連奴是最佳的替補人選，「普捷天奴突然離職對全隊有頗大的影響，我們其後幸好與他見面。摩連奴是世界上最佳的領隊之一，以他為接任人是最佳的人選，從他的往績而言是無懈可擊，我們能夠跟隨普捷天奴及摩連奴兩名偉大的領隊，是我們的榮幸。」

艾歷迪亞大讚摩連奴是接任的不二之選。（路透社）