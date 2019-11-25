【英超】曼聯下半場蘇醒賽和錫菲聯　蘇斯克查：半場我想換走全隊

曼聯在下半場中段7分鐘連轟3球，一度反先主隊錫菲聯，惟未能乘勇反勝，結果兩軍打成3：3平手。不過，主帥蘇斯克查對球隊表現今仗表現甚為不滿，更指希望在半場時「大換血」。

曼聯作客錫菲聯的英超聯賽，紅魔鬼在上半場表現欠佳，被主隊主導戰局，門將迪基亞在上半場多次精彩撲救，但未能在上半場力保不失，迪基亞撲出近射後被費歷克（John Fleck）補射得手，錫菲聯在19分鐘先開紀錄。錫菲聯在易邊後繼續施壓，箭頭莫薩特（Lys Mousset）在禁區外推順起腳，在下半場7分鐘再度收死迪基亞。

莫薩特在下半場射破迪基亞，助球隊一度兩球領先曼聯。（路透社）

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落後兩球的曼聯彷彿如夢初醒，隨即積極反撲並在72分鐘收效，今仗擔正的年青左閘班頓威廉斯（Brandon Williams）在人馬疊疊下找到「私家路」勁射破網，攻入在英超的首個入球，曼聯在5分鐘後再建一功，格連活特接應拉舒福特的助攻門前建功，追成2：2平手。曼聯在2分鐘後乘勢反先，拉舒福特禁區內撞射入網，在7分鐘內連轟3球反超前，惟曼聯未能力保優勢至完場，錫菲聯後備入替的麥貝尼（Oliver McBurnie）在完場前一控一射建功，雖然有手球之嫌，但視像助理裁判（VAR）判定入球有效，結果兩軍打成3：3平手，各得1分。

曼聯再取一場和波後，暫時以17分排第9；錫菲聯則以18分暫列第6位。

拉舒福特在內的3名23歲以下球員，在今仗分別建功。（路透社）

18歲的格連活特﹑19歲的班頓威廉斯及22歲的拉舒福特在今仗分別建功，雖然3名23歲以下的小將有進帳，但主帥蘇斯克查指球隊較年輕，在處理球賽方面有待改善，「球隊在上半場的表現不堪入目，若果可以的話我希望將迪基亞以外的10人全數換走，他們在上半場猶如毫無戰意。現時以較年輕的球員為骨幹，我不質疑他們的爭勝心，或許在信心方面有所動搖，當面對劣勢下，要尋找方法及時回勇，希望球員們謹記這一點」。

蘇斯克查對球隊表現甚為不滿，希望球員們從今仗中學習。（路透社）