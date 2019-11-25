【英超】曼城傷兵潮侵襲　阿古路大腿需休養數周難鬥曼聯

曼城上輪英超以2：1擊敗車路士，陣中前鋒阿古路（Sergio Aguero）比賽中受傷退下火線，傷勢似乎不輕，領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola）於周一（25日）歐聯分組賽主場對薩克達賽前宣布，這名阿根廷前鋒將要休息數周，極大機會缺席12月7日對曼聯的英超「曼市打吡」。

31歲的阿古路在周六對車路士一戰，77分鐘就因傷離場，當時表情似乎已知道傷勢非小事，步履蹣跚地離開球場，哥帥在他走入更衣室時更仰天長嘆。哥迪奧拿在歐聯對薩克達的賽前記者會前表示：「阿古路將會缺陣數場比賽」。

阿古路今季目前為曼城攻入13球。（Getty Images）

哥迪奧拿指阿古路將要休息數周，難以趕及於對曼聯一戰前復出。（Getty Images）

阿古路上季曾因腿傷缺席5場比賽，今次要休息多久，哥帥只表示數周，完全沒有實際時間表。哥迪奧拿又說：「當然我們會想念阿古路，因為我們需要他。不幸地我們有不少傷患問題，拿樸迪（Aymeric Laporte）及利萊幸尼（Leroy Sane），我們現在已經想念他們。」

哥迪奧拿指面對傷兵問題只能硬着頭皮幹下去。（Getty Images）

曼城今季力爭英超三連霸，但他們現場聯賽落後利物浦9分，失去各項比賽16戰為「藍月亮」射入13球的阿古路，未來數周可謂更加嚴峻，尤其是12月8日他們就要在主場與曼聯進行英超「曼市打吡」，哥迪奧拿表示阿古路要趕及於這場大戰復出「需要奇蹟」，只能靠加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）及史達寧（Raheem Sterling）等人撐起前線。

阿古路去季曾因腿傷缺席5場比賽。（Getty Images）

哥帥指曼城兵多將廣不用擔心

曼城現時除阿古路、利萊辛尼及拿樸迪外，還有辛真高（Oleksandr Zinchenko）因傷倦勤，面對多名主力球員成為「十字兵」，哥迪奧拿無奈道：「現實就是這樣，我當然想全隊人都健康，但我對球員及自己的建議就是別想太多。」哥帥指曼城兵多將廣，全隊鬥志頑強令「藍月亮」表現更上一層樓，所以不能顧慮太多。

曼城周二對薩克達的歐聯分組賽C組賽事，只要於主場保持不敗，就可以進入16強。不過,哥帥不敢掉以輕心：「我們的位置不錯，但我們仍未出線，這場比賽是個機會而已。」曼城於首循環作客薩軍以3球大勝。