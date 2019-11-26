【場地單車】毋懼社會局勢如期舉行　單車總會：已設保安方案

反對修訂《逃犯條例》示威活動遍地開花，香港單車館座落的將軍澳近來成為「新戰區」，中國香港單車總會行政總監黃志如表示未有太大憂慮，已有充足準備保障觀眾和車隊安全，盼香港市民到場支持港隊，佔盡主場優勢。

一連三日的「世界盃場地單車賽香港站」將在本周五假將軍澳香港單車館展開，近來不少大型賽事均因爲社會運動而陸續延期或取消，黃志如表示詳細考慮過安全問題和保安方案，最後決定如期進行。

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黃志如表示除原有的常規保安方案，亦會加強場內人手照顧觀眾需要，望觀眾能享受賽事。（葉詩敏攝）

將軍澳早前有示威活動，也鄰近話題的尚德邨，黃志如坦言賽會認真衡量安全基準後才如期舉行。（葉詩敏攝）

「世界盃是奧運計分賽，年初已定好架構，其中一站作出改變會帶來頗大影響。」賽會基於兩個考量，分別是觀眾以及車隊的安全，常規的保安如入口監控和入場攜帶品等都可配合，也制定了新方案應付突發狀況。

黃志如透露如期舉行賽事是基於3個因素，機場如常運作、機場來往酒店、以及酒店來往場館的安全。對於觀眾或有機會在場內叫口號和舉旗幟，他表示會加強人手照顧觀眾需要，在不影響車手和其他觀眾下，不會對場內行為太過敏感，否則可能會作出勸喻，「場內當然有一定規則，我們都希望觀眾能享受觀賽，為港隊打氣，令港隊能在主場發揮水準。」

港隊主場出擊爭取佳績，黃志如表示期望更多香港市民能入場打氣。（葉詩敏攝）

雖然單車館鄰近示威熱點尚德邨，黃志如認為不是必經通道，加上對觀眾的官方指定路線是坑口，因而未有太大憂慮。他坦言早前的香港足球代表隊比賽，觀眾也有所表達，惟都是以支持港隊為先，因此也有信心今站世界盃能順利完成。