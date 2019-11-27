【歐聯】布魯日補時熱血入球追平　兩球員忘形慶祝齊領紅牌

究竟一個怎樣的入球，可以令到兩個球員興奮到忘形，結果慶祝到齊齊兩黃一紅被逐呢？ 在歐聯A組，布魯日昨晚作客加拉塔沙雷，中場卡賓迪亞達在92分鐘射入，為球隊追平1：1，卡賓迪亞達開心到除衫慶祝，被罰第二面黃牌，而守將基連頓馬達則踢斷角球旗，同樣兩黃一紅被逐。

當地時間昨晚（11月26日）的歐聯A組，布魯日作客加拉塔沙雷，上演爭奪小組第3名的大戰。賽前布魯日以兩分排第3，而加拉塔沙雷則以1分包尾。這場比賽，加拉塔沙雷有個好開始，在11分鐘開紀錄，之後一直保持住領先優勢。

昨晚加拉塔沙雷對布魯日，是爭奪小組第3名的大戰。（路透社）

如果加拉塔沙雷維持領先到完場，他們便可以超越布魯日升上第3，取得小組第3名的主導權。在補時，加拉塔沙雷全軍退守，多達8名球員屯於禁區之內佈防，但禁區頂空虛。布魯日中場卡賓迪亞達從右路推大位，就在禁區頂起左腳一射入網，在92分鐘為客隊追成平手。

卡賓迪亞補時入球後，馬上脫去球衣慶祝。（路透社）

布魯日補時扳平片段：

脫去球衣慶祝，需要付出代價。（路透社）

卡賓迪亞達開心到除衫慶祝，當然被球證罰黃牌，由於他早有黃牌在身，所以兩黃一紅被逐。其後，布魯日右閘基連頓馬達也被罰第二面黃牌，隨卡賓迪亞達之後提早回更衣室。從慢鏡所見，原來基連頓馬達慶祝時，開心到一腳踢斷了角球旗，所以都罪有應得。

最後，布魯日作客逼和1：1，取得寶貴1分，累積有3分，令到他們繼續以1分之差壓住加拉塔沙雷。最後一輪，加拉塔沙雷會對巴黎聖日耳門，而布魯日則會主場對皇家馬德里，但卡賓迪亞達及基連頓馬達到時都要停賽。

卡賓迪亞兩黃一紅被逐。（路透社）

基連頓馬達（左）其後亦領第二面黃牌被逐。（路透社）

至於布魯日隊長雲拿根則說：「我們太早落後，有點可惜。我們控球較多，但初段的鬥心好像不如對手。你翻看整場比賽，他們整場比賽其實只得一次像樣的機會，但就把握得到，實在遺憾。在下半場，我們盡力向前壓，製造到一些機會，直至92分鐘終於由卡賓迪亞達射入一個精彩的入球。」

同組另一場，皇馬主場靠賓施馬梅開二度，一度領先2：0，但末段被巴黎聖日耳門在3分鐘內入兩球，兩隊踢成2：2完場。已經提早出線的PSG以13分穩居首位，至於皇馬得8分，亦鎖定小組次名資格。因此，A組的懸念只餘第3名的歐霸席位。

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基連頓馬達慶祝時一腳踢斷角球旗。（網上片段截圖）

兩布魯日球員慶祝到領紅牌片段：

昨晚所有歐聯賽果（按圖放大）：