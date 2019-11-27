【歐聯】摩連奴果斷換人變陣克服兩球劣勢　熱刺反敗為勝晉級16強

摩連奴帶領熱刺的首場主場比賽，昨晚在歐聯迎戰奧林比亞高斯，雖然一度落後0：2，但摩帥果斷地在上半場換入基斯甸艾歷臣，最終靠哈利卡尼梅開二度，加上迪利阿里及奧里亞的入波，以4：2反勝對手，提早鎖定出線資格。

當地時間昨晚（11月26日）的歐聯B組，熱刺主場對奧林比亞高斯，這是新帥摩連奴首度在主場領軍。摩帥今場的排陣與上場聯賽贏韋斯咸幾乎一樣，只是左閘由賓戴維斯換為丹尼路斯。

摩連奴上任後，首次在主場帶領熱刺比賽。（視覺中國）

熱刺開局不順，一度落後0：2。（視覺中國）

然而，熱刺入局較慢，6分鐘即被奧林比亞高斯一記冷箭破門，到19分鐘更被對手藉角球攻勢入多一球，早段就落後到0：2。面對逆境，摩連奴很快就作出改變，他在29分鐘決定踢少個防中，由基斯甸艾歷臣入替艾歷迪亞，加強攻力。

熱刺逐步加強壓迫，全力反撲。哈利卡尼在41分鐘主射罰球，越楣而去。上半場補時，奧里亞右路傳中，對手在前柱解圍失誤，門前的迪利阿里輕鬆射入，半場為熱刺追近到1：2。

摩連奴見勢頭不對，在29分鐘派基斯甸艾歷臣入場，踢多一個攻中。（視覺中國）

迪利阿里在完半場前為熱刺追成1：2。（視覺中國）

換邊後，熱刺在50分鐘快攻得手，這次快攻源自球僮的機警，以最快速度將皮球交到奧里亞手上，奧里亞扔予無人看管的盧卡斯莫拉。這名巴西鋒將長驅直進入禁區，傳中予卡尼射入，為熱刺追平2：2。入波後，摩連奴特地走去跟球僮擊掌慶祝，跟他擁抱。

摩連奴在61分鐘再調整陣容，由穆沙施素高入替盧卡斯莫拉。熱刺的攻勢愈來愈猛，先有卡尼射門被封到，再有艾歷臣罰球斜出，到73分鐘阿里在左路策動攻勢傳中，孫興慜伸盡頸去頂，微微改變傳中路線，遠處的奧里亞第一時間凌空抽空破網，熱刺領先3：2。

▼球僮「助攻」卡尼逐格睇（按圖放大）▼

+ 4 + 3 + 2

哈利卡尼在50分鐘建功，為熱刺追平2：2。（視覺中國）

摩連奴與球僮慶祝入球片段：

奧里亞抽射入網，為熱刺反先3：2。（視覺中國）

熱刺乘勝追擊，艾歷臣在77分鐘處理罰球，斬入禁區，卡尼頭槌一頂，攻入今場個人第二球，為熱刺鎖定勝局，以4：2反勝奧林比亞高斯。熱刺5戰得10分，遠遠拋離第3位的貝爾德萊德紅星，亦追不上15分的拜仁慕尼黑，鎖定以小組次名晉級16強。這是摩連奴帶領第6支球隊闖入歐聯淘汰賽。

摩連奴賽後表示，已經向被他提早換走的迪亞道歉，他說：「首先我想跟大家說的是，我在更衣室向迪亞道歉了。這對球員、教練及團隊而言，都不是一件容易的事，但我們落後0：2，急需改變。」

摩連奴賽後與梅開二度的卡尼慶祝。（視覺中國）

「對方的防守很嚴密，我需要派多一名進攻中場跟阿里一起，組成倒三角的中場進攻，而非一個雙防中的三角形，所以我不得不在哈利雲克斯及迪亞之間作出換人抉擇，踢少個防中，這是個艱難的決定。」

「我跟迪亞道歉，並明確表示，這個決定不是針對他的，艾歷臣在那個時候能夠貢獻更多。最重要的是，球員明白，我感到很幸運，他是個非常聰明的球員，明白到這是為了球隊，問題不在於他的表現。」

這是摩連奴教練生涯首次在歐聯落後兩球下反敗為勝，他之前帶領不同球隊在歐聯試過13次兩球落後，全部最後都輸波。其中一名入球功臣阿里賽後亦表示，贏波歸功於摩帥的果斷換人，他說：「我們落後時，領隊決定派出一名更有進攻慾望的球員。在開波頭20分鐘，我們所有人表現都不好，都可能被換走，但很幸運地，這次換人奏效了。」

摩連奴慶祝熱刺贏波晉級。（視覺中國）

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