【歐聯】多隊出線攻略　車路士可提早出線　利物浦需挫拿玻里

歐聯分組賽還有兩輪就會完結，數支球隊都可於這一輪提早取得出線資格，英超三雄曼城、車路士及利物浦都有權在今輪獲得16強入場券。

曼城周三（27日）凌晨主場對薩克達，只要不輸波就可以C組首名出線。不過，他們上輪英超有射手阿古路（Sergio Aguero）受傷提早退下火線，要由後備前鋒加比爾捷西斯（Grabiel Jesus）頂替。

同晚出擊的熱刺在B組只需在主場贏奧林比亞高斯，就可穩奪出線權，還有沒有機會爭就要視乎榜首拜仁慕尼黑的賽果。

曼城和波亦即可出線。（Getty Images）

利物浦贏波就可穩奪出線資格。（Getty Images）

周四（28日）凌晨出擊的利物浦，主場對近期鬧兵變的拿玻里，只要贏波就篤定以E組首名出線。

同組的薩爾斯堡紅牛雖只得4分，但仍有機會爭出線。這支奧地利奇兵需要利物浦幫忙擊敗拿玻里外，還要作客亨克爭氣贏波，然後在最後一戰主場鬥利物浦全取3分，並要拿玻里失分才有機會出線。

雖然3隊同分，但車路士對賽成績較佳，贏波已足夠出線。（Getty Images）

死亡F組國米非勝不可

巴塞隆拿於F組雖然不敗，但僅以1分領先次席多蒙特，故今輪主場再戰多蒙特，需要贏波才可以奪得出線資格。不過，如果和波，同時舉行的布拉格斯拉維亞與國際米蘭亦是和波收場的話，那麼巴塞仍可出線。

以4分排第3的國際米蘭就面對背水一戰，他們一定要贏波才可以保住出線希望。

巴塞隆拿贏波即出線。（Getty Images）

H組3隊同分 車路士可提早出線

H組形勢相當微妙，車路士與阿積士及華倫西亞同得7分，阿積士暫以較佳得失球排榜首。這支荷蘭勁旅無論對里爾的賽果如何，都不會在今輪被踢出局。

至於華倫西亞大戰車路士一戰，若車路士贏波，就可以較佳對賽成績入16強。若華倫西亞贏波，就算他們最後一輪輸波，同樣會以較佳對賽成績力壓車路士出線。若然今戰和波收場，兩隊的命運就要到最後一輪才會有決定。