【歐霸】曼聯抗癌鬥士麥斯泰萊獲蘇斯克查青睞　隨軍作客艾斯坦拿

一年前，麥斯泰萊證實患上睾丸癌，接受化療，為未來憂心忡忡。 一年後的今日，19歲的麥斯泰萊已經痊癒，搭上前往哈薩克的航班，或將代表曼聯一隊首次披甲，出戰歐霸盃作客艾斯坦拿。

曼聯將於周四晚出戰歐霸盃分組賽，遠徑哈薩克，作客艾斯坦拿。由於球隊已經出線，所以領隊蘇斯克查安排大部分主力留在英國，給予一班年輕小將磨練的機會，當中包括19歲的後衛麥斯泰萊（Max Taylor）。

麥斯泰萊抗癌一年後，9月復操，周四更有可能首次為曼聯一隊上陣。（Twitter）

麥斯泰萊是曼聯的青訓產品，2014年加入球隊，到2016年在U18比賽中嶄露頭角，但在去年底，當時18歲的麥斯泰萊收到一個震驚的消息，他被確診患上睾丸癌。

麥斯泰萊不得不中斷足球訓練，接受治療。他回憶：「在去年的這個時候，我已經開始了化療幾星期。我那時真的沒有想過，一年之後，可以跟球隊一起作客比賽。」

連格是今次陣容中年紀第二大的球員。（Getty Images/資料圖片）

經過一年的治療及休養，麥斯泰萊擊敗癌魔，在今年9月中復操，他當時感嘆：「終於回到訓練課，再見到一班兄弟！上次已經是11個月多前的事。」麥斯泰萊積極操練，上月U23比賽對史雲斯正式復出，最近在上周五對新特蘭的比賽中，他都有後備入替。

如今，他更入選曼聯一隊的18人大軍名單。他說：「明顯地，蘇斯克查給予我們有機會與球隊出去作客，希望我們有部分能夠參與比賽。」

雖然當地天氣嚴寒，更有報道指球會建議球員抵達當地後不要自行外出，因為會有危險，但麥斯泰萊說：「我不理會環境如何，能夠有機會比賽最重要。由我學踢波以來，成為曼聯一隊球員就是我的夢想。」

蘇斯克查今場帶了很多年輕球員作客，包括杜安薛比。（Getty Images/資料圖片）

曼聯公布18人大軍名單中，有14人不足20歲，36歲門將李爾格蘭是今次陣容之中年紀最大的球員，僅次他的已經是26歲的連格及24歲的勞基梳爾，22歲的杜安薛比已經算得上這支曼聯的老將。這個陣容平均年齡只有20歲，其中有10未曾為過一隊上陣。

此外，今場對艾斯坦拿的比賽中，蘇斯克查身邊的助手是青訓主管畢特，助教卡域克及麥堅尼會留在英國，與一隊主力操練，備戰聯賽。

畢特將會隨隊，協助蘇斯克查督師。（Getty Images/資料圖片）

曼聯歐霸作客艾斯坦拿大軍名單：