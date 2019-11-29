【游泳】孫楊藥檢過程曝光　10秒片段乃謊言或真相？

孫楊本月中於瑞士經歷超過12小時的公開聽證會，兩周過後他終在微博上再次為藥檢事件發言。該名中國泳手分享一條由《新華社》編製的6分鐘影片，交代事件的來龍去脈。片中更曝光了聽證會上用到的關於事發當晚的10秒片段。

事實孫楊在此微博帖子裏亦附載了一條由《新華社》編製、名為「Sun Yang Case, Explained」的6分鐘影片，內容除了孫楊與涉事律師、教練的訪問，曾在聽證會上播放的10秒片段亦同樣曝光。

孫楊日前於微博上再次澄清清白之身。他指：「我堅信，謊言是不可能戰勝真相的。」（微博截圖）

片中顯示有國際藥檢組識（International Doping Test & Management）人員在2018年9月4日到孫楊位於杭州的住所藥檢，其後兩名人員與現場的孫楊簽署協議。

Sun Yang case: the real story in 3 mins pic.twitter.com/G9CbEzG7he — Xinhua Sports (@XHSports) 2019年11月28日

《新華社》片中指出當晚的藥檢人員未能出示身分證明，而孫楊以此為理由拒絕藥檢，而上述10秒影像為雙方承認此次藥檢「未完成」下所簽訂的協議，藥檢人員亦同意不帶走血液樣本。惟事實該10秒影片為剪接片段，而手機拍攝下的影像質素低，未能充分顯示雙方簽署的是藥檢「未完成」協議。最後孫楊於影片中再強調：「一隻黑手在操控輿論，誤導性地讓每一個人覺得：中國游泳隊就是有問題，孫楊就是有問題。你的證據呢？」

孫楊生涯十大爭議回顧（按圖放大）

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孫楊月中於瑞士經歷超過12小時的公開聽證會。（視覺中國）

孫楊的禁藥風波由2018年尾展開，縱使今年1月國際泳聯未對他處分，但世界運動反禁藥機構（WADA）上告國際體育仲裁法庭，今月中在瑞士經歷超過12小時的公開聽證會後，裁決將待明年奧運前公布。

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