【游泳】孫楊藥檢聆訊審結　孫母後悔沒報警　稱總有天公開證據

三面奧運游泳金牌得主，中國泳手孫楊，去年9月世界反禁藥組織（WADA）委託的突擊藥檢中，疑拒絕提交樣本及損毀血液樣本瓶。國際體育仲裁法庭（CAS）於瑞士召開聆訊已結束，結果不日公布。 孫楊母親楊明亦上庭為愛兒作證，重申質疑負責藥檢的主要藥檢官持有的授權文件，並不足夠，認為主要藥檢官的證供並非事實。她在聆訊後強調孫楊對禁藥非常謹慎，盡一切方法避免犯禁。

孫楊在聆訊中確認，去年9月4日突擊藥檢當晚，縱然懷疑WADA委託的國際藥檢管理機構（IDTM）人員並無適當授權，但仍盡力配合。故此，他正在等候自己委託的醫生和專家提供意見前，仍讓負責血液的藥檢官抽血，提供血液樣本。惟抽血後其醫生到達，認為藥檢人員的資格有問題，決定不讓他們帶走血液樣本。他指藥檢官稱他們可以保存血液樣本，在他們的見證下打開外層包裝，取回血瓶。

聆訊之中，翻譯問題一再惹來爭議，經常出現譯錯或譯漏的問題。（視覺中國）

至於尿液檢查，孫楊稱沒有提供樣本，原因是負責尿檢的人員對他拍照，並自稱是他的支持者，質疑該人違規。孫楊之母楊明亦在聆訊作供，亦質疑藥檢人員的資格。她又指自己當時想報警，讓警察一起監察藥檢，最終沒有這樣做，「這一年多來我都後悔，如果有報警，就不會弄到今天的地步」。

孫楊母親楊明指，聆訊委員會沒給予她充足機會，令她未能完整解釋。（路透社）

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楊明在聆訊後受訪，批評聆訊委員會沒有給予她足夠機會去說明一切。她指那藥檢當晚，藥檢人員要求孫楊拉高衣服，褲褪到膝下才開始尿液取樣，她認為尿檢官要看着孫楊小便，覺得這樣尿檢很可笑。她強調孫楊一直避免沾上禁藥，態度非常嚴謹，「孫楊已經十幾年沒有吃豬肉了，一路走來，真的不容易」。

孫楊在最後陳辭提出一連串問題，質疑國際泳聯不尊重自己的規則，令他遭受不公平對待。（路透社）

孫楊在最後自述時稱手上有影片及照片，可以證明藥檢人員的做法不當，但遺憾未能在聆訊中播放，「但終將有一天會被看到」。他強調自己的團隊毫無隱瞞，認為反禁藥之餘，亦要捍衛運動員的基本權利和私隱。「我成為運動員廿多年，靠的是刻苦訓練，經歷上百次興奮劑檢測，每一次都嚴格遵守規定。」

聆訊完結，預料結果於明年公布。孫楊一旦被裁定違規，可被禁賽兩至八年，不僅無緣東京奧運，游泳生涯亦將大受打擊。